Ezért pánikolnak a kutyák – a legtöbb gazdi rosszul értelmezi a jeleket

A kutyák viselkedése gyakran FOMO-nak, vagyis a kimaradástól való félelemnek tűnik, amikor a gazdi elindul otthonról. A szakértők szerint azonban ennél sokkal inkább tanult mintázatokról és szeparációs stresszről van szó, amelyet a kutyák a mindennapi rutinjelekből olvasnak ki – írj a HuffPost.

A kutyák viselkedése mögött nem a kimaradástól való félelem áll – Fotó: Pexels

Mi áll valójában a kutyák viselkedése mögött?

A kutyák rendkívül érzékenyen figyelik az emberi szokásokat, és gyorsan megtanulják, hogy bizonyos jelek – például a kulcs felvétele, a cipő felhúzása vagy a laptop becsukása – általában elindulást jelentenek.

Szakértők szerint a kutyák nem egyetlen eseményt értelmeznek, hanem a megszokott sorrendből következtetnek arra, mi fog történni.

A kutyák erősen szociális állatok, ezért a szeparáció komoly stresszhelyzetet válthat ki náluk. Ilyenkor különböző testi és viselkedési jelek jelenhetnek meg: enyhébb formában nyugtalanság, lihegés vagy nyalogatás, súlyosabb esetben ugatás, remegés vagy céltalan járkálás is előfordulhat.

Miért szorong a kutya, amikor egyedül marad?

A kutyák szorongására nincsen egyetlen magyarázat. A szakértők szerint több tényező együttes hatásáról van szó: tanult tapasztalatokról, érzelmi kötődésekről, valamint arról is, ha a kutya alapvető szükségletei – például a mozgás, a mentális fáradtság vagy a társas érintkezés – nem teljesülnek megfelelően.

Ilyen helyzetben az egyedüllét önmagában is nehezebbé válhat.

Az ugatás vagy a nyüszítés gyakran feszültséglevezetés, míg a rágás vagy a rombolás sokszor önnyugtató viselkedésként jelenik meg. Ezek a reakciók könnyen megerősödhetnek, ha a kutya figyelmet vagy választ kap rájuk.

Hogyan tehetjük nyugodtabbá az egyedüllétet?

A megoldás alapja a fokozatosság és a rutin tudatos átkeretezése. Érdemes időnként megszakítani a megszokott „indulási sorrendet”, például úgy, hogy a cipő felvétele után nem távozás következik, hanem egy otthoni tevékenység. A szimatjáték, a jutalomfalat-keresés vagy rövid közös tréningek segíthetnek pozitív élménnyé alakítani ezeket a helyzeteket. Hasznos lehet egy egyszerű, következetes jelzés is – például egy rövid mondat indulás előtt –, amely segít a kutyának megérteni, mi következik. A cél nem a viselkedések elfojtása, hanem az, hogy a kutya kiszámíthatóbbnak és biztonságosabbnak élje meg az egyedüllétet.