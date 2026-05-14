Könnyek között vallott Kylie Jenner élete legnehezebb időszakáról

Kylie Jenner a „Therapuss” podcast vendégeként idézte fel élete egyik legnehezebb pillanatát. Mint mondta, teljesen pánikba esett, amikor kiderült, hogy várandós – írja a Page Six.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kylie Jenner rettegett attól, hogyan reagálnak majd a szülei

„Teljesen ki voltam borulva. Nagyon féltem elmondani a szüleimnek” – mondta Jenner, aki szerint ugyanakkor belül érezte, hogy meg akarja tartani a babát.

A celeb végül édesanyjának, Kris Jenner vallotta be először a hírt. Elárulta, családja meglepően nyugodtan reagált.

Senki sem volt mérges rám. Őrült időszak volt”

– emlékezett vissza.

Kylie Jenner 2018-ban hozta világra első gyermekét, Stormit, akkori párjától, Travis Scott-tól. A sztár a terhesség alatt szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hónapokig alig mutatkozott.

Második gyermeke, Aire 2022-ben született meg, de a második terhesség már sokkal nehezebb volt számára. Jenner elmondta, krónikus hátfájással küzdött, és egy idő után járni is alig tudott.

Isiászom volt és elképesztő derékfájdalmaim”

– árulta el.

A realitysztár jelenleg Timothée Chalamet színésszel alkot egy párt, akivel 2023 óta vannak együtt. Jenner azt is elmondta, hogy a jövőben szeretne még több gyereket, de húszas évei végén most inkább önmagára, a munkájára és a gyermekeire koncentrálna.

