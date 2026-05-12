Kylie Jenner vizes bikiniben reklámozza legújabb sminktermékeit

A friss Instagram-posztban Kylie Jenner egy fekete bikiniben, zuhany alatt pózolt, miközben a Kylie Cosmetics új termékeit népszerűsítette. A bikinis fotó és a hozzá tartozó videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a rajongók pedig azonnal reagáltak a látványos kampányra. A realitysztár az elmúlt hetekben több nyilvános eseményen is feltűnt, így ismét a figyelem középpontjába került - írja a Fox News.

Kylie Jenner Met-gálás szettje is nagy feltűnést keltett - Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Kylie Jenner új sminktermékeket reklámoz

A realitysztár legújabb Instagram-posztjában a Kylie Cosmetics új termékeit mutatta be. A kampány középpontjában kókuszvizes ajakszínezők és úgynevezett cloud balm ajakápolók állnak.

Kylie Jenner a fotókon egy pánt nélküli fekete bikiniben látható, miközben víz alatt pózol egy zuhanyzóban. A kampányvideóban is hasonló jelenetek szerepelnek, amelyek gyorsan nagy nézettséget értek el az Instagramon.

Kylie Jenner Met-gálás megjelenése nagy figyelmet kapott

Nem sokkal a sminkkampány előtt Kylie Jenner a Met-gálán is feltűnt egy merész szettben. A sztár egy Schiaparelli által tervezett ruhát viselt, amely úgy hatott, mintha lecsúszna róla. A különleges összeállítást testszínű body, feltűnő ékszerek és kiszőkített szemöldök egészítette ki. A Met-gálás megjelenés szintén komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában.