Tiltották, hogy ránézzen? – Újabb alkalmazott fordult Kylie Jenner ellen

Juana Delgado Soto, Kylie Jenner korábbi házvezetőnője pert indított a realitysztár, annak cége és több kapcsolódó szolgáltató ellen. A Kylie Jenner nevével fémjelzett kereset szerint a nő 2019 óta dolgozott a sztár otthonában, ám állítása szerint a bánásmód 2023 után jelentősen romlott.

Kylie Jenner újabb botrányban: volt házvezetőnője perli

Újabb per Kylie Jenner körül

Soto azt állítja, hogy felettese gúnyolta az akcentusa, bevándorlási státusza és származása miatt. A kereset szerint 2024-ben panaszt tett, ám ezután állítólag csökkentették az órabérét, megváltoztatták a beosztását, és több munkát adtak neki.

Kylie Jenner nevét ismét botrány övezi

A volt házvezetőnő szerint 2025 áprilisában levelet írt Jennernek, amelyben részletesen beszámolt a bánásmódról. A kereset azt állítja, hogy

ezt követően felmondással fenyegették, sőt azt is közölték vele, hogy nem nézhet Kylie-ra, nem mosolyoghat rá, és ha meglátja, „el kell tűnnie”.

A sztár csapata nem kommentált

Soto végül 2025 augusztusában mondott fel, arra hivatkozva, hogy már nem bírja tovább a helyzetet. Kylie Jenner képviselői a sajtó megkeresésére nem adtak érdemi választ. Fontos azonban, hogy a beszámolók szerint a kereset nem állítja közvetlenül, hogy Jenner személyesen követte volna el az állítólagos zaklatást – számolt be a People.