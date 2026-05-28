Kylie Minouge

A szomszédlány, akiből popikon lett – ma ünnepli születésnapját a vadítóan szexi Kylie Minogue – galéria

Május 28-án ünnepli 58. születésnapját az ausztrál énekesnő, aki az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb popikonjává vált. Kylie Minogue több mint 80 millió lemezt adott el világszerte, slágerei generációkat kötnek össze, miközben karrierje során többször is képes volt teljesen megújulni.
Kylie Minogue 1968-ban született Melbourne-ben, és eredetileg színésznőként vált ismertté. A legtöbben a Szomszédok című sorozatból ismerték meg, amely Ausztráliában és Nagy-Britanniában is hatalmas siker volt. A televíziós karrier azonban csak a kezdetet jelentette számára – idézi fel az énekesnő Wikipedia-oldala

Kylie Minogue – Fotó: DANIEL RAMALHO / AFP
Fotó: DANIEL RAMALHO / AFP

Kylie Minogue sok nő számára mutatott példát

Az igazi áttörést a zene hozta el. Az 1987-ben megjelent The Loco-Motion óriási siker lett, majd sorra érkeztek a slágerek. Az I Should Be So Lucky, a Can't Get You Out of My Head vagy éppen a Love at First Sight a popzene klasszikusai közé kerültek.

A Stephen E. de Souza által írt és rendezett, 1994-es Street Fighter (Harcosok utcája) című akciófilmben is szerepelt Kylie Minogue

Kylie Minogue karrierjének egyik titka az volt, hogy mindig képes volt alkalmazkodni az aktuális trendekhez, miközben megőrizte saját stílusát. A nyolcvanas évek tinisztárjából később kifinomult popdíva lett, aki a dance-, disco- és elektronikus zenében is maradandót alkotott.

Pályafutása azonban nem volt mentes a nehézségektől. 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, emiatt félbe kellett szakítania turnéját. A betegség elleni küzdelméről nyíltan beszélt, sok nő számára példát mutatva. Felépülése után visszatért a színpadra, és újra bebizonyította, hogy helye van a világ legnagyobb sztárjai között.

Az elmúlt években is aktív maradt. A Padam Padam című dala 2023-ban ismét világsiker lett, a közösségi médiában és a klubokban is tarolt. A szám új generációval ismertette meg Kylie Minogue nevét, miközben régi rajongói számára is bizonyította, hogy az énekesnő még mindig képes megújulni.

Kylie Minogue az évtizedek során nemcsak zenei karrierjével, hanem ikonikus megjelenésével és színpadi jelenlétével is popkulturális jelenséggé vált. Sokan a mai napig a popzene egyik legnagyobb túlélőjeként emlegetik, aki folyamatosan képes újra reflektorfénybe kerülni.

A május 28-án 57. születésnapját ünneplő ausztrál popikon ma is aktív, koncertjei rendre teltházasak, dalait pedig továbbra is milliók hallgatják világszerte.

