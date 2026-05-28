A szomszédlány, akiből popikon lett – ma ünnepli születésnapját a vadítóan szexi Kylie Minogue – galéria

Kylie Minogue karrierjének egyik titka az volt, hogy mindig képes volt alkalmazkodni az aktuális trendekhez, miközben megőrizte saját stílusát. A nyolcvanas évek tinisztárjából később kifinomult popdíva lett, aki a dance-, disco- és elektronikus zenében is maradandót alkotott.

Pályafutása azonban nem volt mentes a nehézségektől. 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, emiatt félbe kellett szakítania turnéját. A betegség elleni küzdelméről nyíltan beszélt, sok nő számára példát mutatva. Felépülése után visszatért a színpadra, és újra bebizonyította, hogy helye van a világ legnagyobb sztárjai között.

Az elmúlt években is aktív maradt. A Padam Padam című dala 2023-ban ismét világsiker lett, a közösségi médiában és a klubokban is tarolt. A szám új generációval ismertette meg Kylie Minogue nevét, miközben régi rajongói számára is bizonyította, hogy az énekesnő még mindig képes megújulni.

Kylie Minogue az évtizedek során nemcsak zenei karrierjével, hanem ikonikus megjelenésével és színpadi jelenlétével is popkulturális jelenséggé vált. Sokan a mai napig a popzene egyik legnagyobb túlélőjeként emlegetik, aki folyamatosan képes újra reflektorfénybe kerülni.

A május 28-án 57. születésnapját ünneplő ausztrál popikon ma is aktív, koncertjei rendre teltházasak, dalait pedig továbbra is milliók hallgatják világszerte.

Kylie Minogue halálos betegségéről beszélt – most megtörte a csendet

Éveken át titokban tartotta a nyilvánosság elől legnehezebb időszakát az ausztrál popsztár. Kylie Minogue most először beszélt arról, hogy 2021-ben másodszor is daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.