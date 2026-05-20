Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Ezt látnia kell!

Megrázó vallomás: ezt sokan nem tudták Scherer Péterről

Kylie Minogue

Kylie Minogue halálos betegségéről beszélt – most megtörte a csendet

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éveken át titokban tartotta a nyilvánosság elől legnehezebb időszakát az ausztrál popsztár. Kylie Minogue most először beszélt arról, hogy 2021-ben másodszor is daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylie Minoguebetegségrákénekesnő

Kylie Minogue egy új, háromrészes Netflix-dokumentumfilmben árulta el, hogy 2021 elején ismét rákos megbetegedéssel küzdött. Az énekesnő korábban, 2005-ben emlőrák miatt kapott kezelést, amely után gyógyultnak nyilvánították - számolt be a The Guardian.

Kylie Minogue fellépése a 2025-ös Tinderbox fesztiválon Kylie Minogue performs at Tinderbox on Friday, June 27, 2025.. (Photo: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix via AFP)
Kylie Minogue fellépése a 2025-ös Tinderbox fesztiválon
Fotó: HELLE ARENSBAK / Ritzau Scanpix

Kylie Minogue éveken át titokban tartotta a 2021-es diagnózist

A most 57 éves sztár elmondta: a második diagnózist teljesen titokban tartotta, mert akkoriban nem állt készen arra, hogy nyilvánosan beszéljen róla. Mint fogalmazott, a kezelések után „üres buroknak” érezte magát, és volt időszak, amikor még az otthonát sem akarta elhagyni.

A dokumentumfilmhez kapcsolódó nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy a betegséget egy rutinellenőrzés során fedezték fel, és szerinte a korai felismerés kulcsszerepet játszott a gyógyulásában.

Szerencsére újra sikerült túljutnom rajta, és most minden rendben van

– mondta az énekesnő.

Kylie Minogue arról is beszélt, hogy sokáig kereste a megfelelő pillanatot a nyilvános bejelentésre, még a 2023-as Grammy-díjas Padam Padam című slágere idején sem akarta megosztani a történteket.

Az énekesnő szerint a Story című dala részben erről az időszakról szól. Úgy fogalmazott: szüksége volt valamire, ami lezárja életének ezt a nehéz fejezetét.

Kylie Minogue 2005-ben, első betegsége idején kénytelen volt megszakítani turnéját, valamint lemondani fellépését a Glastonbury Festival nagyszínpadán is. A kezelések után visszatért a zeneiparba, és azóta is a popkultúra meghatározó alakja maradt.

Az új dokumentumfilmben többek között húga, Dannii Minogue, valamint korábbi partnerei, Jason Donovan és Nick Cave is megszólalnak.

Berobban Kylie Minogue dokumentumfilmje és Sacha Baron Cohen női alteregója is a héten

Ezekkel az újdonságokkal örvendeztet meg minket a Netflix a héten. Kylie Minogue a karrierjéről mesél kendőzetlenül, Sacha Baron Cohen nőnek érezheti magát, Geena Davis pedig a nyugdíjas otthonból küzd a túlvilággal.

Extravagáns reklámkampányban szerepel Kylie Minogue, különleges módon mutatja be egy új ruhakollekció darabjait

Különleges vizuális formában mutatja be Kylie Minogue a JW Anderson divatmárka új őszi-téli kollekcióját. Nem a divatiparban korábban megszokott kifutókon pózol, hanem egy speciális lookbookban jeleníti meg a ruhákat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!