Kylie Minogue halálos betegségéről beszélt – most megtörte a csendet

Kylie Minogue egy új, háromrészes Netflix-dokumentumfilmben árulta el, hogy 2021 elején ismét rákos megbetegedéssel küzdött. Az énekesnő korábban, 2005-ben emlőrák miatt kapott kezelést, amely után gyógyultnak nyilvánították - számolt be a The Guardian.

Kylie Minogue fellépése a 2025-ös Tinderbox fesztiválon

Fotó: HELLE ARENSBAK / Ritzau Scanpix

Kylie Minogue éveken át titokban tartotta a 2021-es diagnózist

A most 57 éves sztár elmondta: a második diagnózist teljesen titokban tartotta, mert akkoriban nem állt készen arra, hogy nyilvánosan beszéljen róla. Mint fogalmazott, a kezelések után „üres buroknak” érezte magát, és volt időszak, amikor még az otthonát sem akarta elhagyni.

A dokumentumfilmhez kapcsolódó nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy a betegséget egy rutinellenőrzés során fedezték fel, és szerinte a korai felismerés kulcsszerepet játszott a gyógyulásában.

Szerencsére újra sikerült túljutnom rajta, és most minden rendben van

– mondta az énekesnő.

Kylie Minogue arról is beszélt, hogy sokáig kereste a megfelelő pillanatot a nyilvános bejelentésre, még a 2023-as Grammy-díjas Padam Padam című slágere idején sem akarta megosztani a történteket.

Az énekesnő szerint a Story című dala részben erről az időszakról szól. Úgy fogalmazott: szüksége volt valamire, ami lezárja életének ezt a nehéz fejezetét.

Kylie Minogue 2005-ben, első betegsége idején kénytelen volt megszakítani turnéját, valamint lemondani fellépését a Glastonbury Festival nagyszínpadán is. A kezelések után visszatért a zeneiparba, és azóta is a popkultúra meghatározó alakja maradt.

Az új dokumentumfilmben többek között húga, Dannii Minogue, valamint korábbi partnerei, Jason Donovan és Nick Cave is megszólalnak.