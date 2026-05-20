Kylie Minogue halálos betegségéről beszélt – most megtörte a csendet

Kylie Minogue egy új, háromrészes Netflix-dokumentumfilmben árulta el, hogy 2021 elején ismét rákos megbetegedéssel küzdött. Az énekesnő korábban, 2005-ben emlőrák miatt kapott kezelést, amely után gyógyultnak nyilvánították - számolt be a The Guardian.
Kylie Minogue éveken át titokban tartotta a 2021-es diagnózist
A most 57 éves sztár elmondta: a második diagnózist teljesen titokban tartotta, mert akkoriban nem állt készen arra, hogy nyilvánosan beszéljen róla. Mint fogalmazott, a kezelések után „üres buroknak” érezte magát, és volt időszak, amikor még az otthonát sem akarta elhagyni.
A dokumentumfilmhez kapcsolódó nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy a betegséget egy rutinellenőrzés során fedezték fel, és szerinte a korai felismerés kulcsszerepet játszott a gyógyulásában.
Szerencsére újra sikerült túljutnom rajta, és most minden rendben van
– mondta az énekesnő.
Kylie Minogue arról is beszélt, hogy sokáig kereste a megfelelő pillanatot a nyilvános bejelentésre, még a 2023-as Grammy-díjas Padam Padam című slágere idején sem akarta megosztani a történteket.
Az énekesnő szerint a Story című dala részben erről az időszakról szól. Úgy fogalmazott: szüksége volt valamire, ami lezárja életének ezt a nehéz fejezetét.
Kylie Minogue 2005-ben, első betegsége idején kénytelen volt megszakítani turnéját, valamint lemondani fellépését a Glastonbury Festival nagyszínpadán is. A kezelések után visszatért a zeneiparba, és azóta is a popkultúra meghatározó alakja maradt.
Az új dokumentumfilmben többek között húga, Dannii Minogue, valamint korábbi partnerei, Jason Donovan és Nick Cave is megszólalnak.
Berobban Kylie Minogue dokumentumfilmje és Sacha Baron Cohen női alteregója is a héten
Ezekkel az újdonságokkal örvendeztet meg minket a Netflix a héten. Kylie Minogue a karrierjéről mesél kendőzetlenül, Sacha Baron Cohen nőnek érezheti magát, Geena Davis pedig a nyugdíjas otthonból küzd a túlvilággal.
Extravagáns reklámkampányban szerepel Kylie Minogue, különleges módon mutatja be egy új ruhakollekció darabjait
Különleges vizuális formában mutatja be Kylie Minogue a JW Anderson divatmárka új őszi-téli kollekcióját. Nem a divatiparban korábban megszokott kifutókon pózol, hanem egy speciális lookbookban jeleníti meg a ruhákat.