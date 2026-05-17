Gyakran zsibbad a lába? Kevesen gondolnák, mi áll mögötte

Nem mindenki gondolná, hogy a magasság nemcsak a szédülés miatt okozhat furcsa testi érzeteket: sokan lábzsibbadás jellegű, nehezen megfogható talpi érzésről számolnak be magas helyeken. A jelenség mögött azonban nem feltétlenül kóros folyamat áll, hanem az idegrendszer finom alkalmazkodása. A kutatások szerint a test ilyenkor fokozza az egyensúlyért felelős érzékelést, és áthangolja a mozgáskontrollt – írja a Refractor.
Miért zsibbad a láb a magasban?
Magasság közelében az idegrendszer az egyensúly fenntartása érdekében átszervezi a szenzoros feldolgozást, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez a talpból érkező jelekre.
Ez a propriocepció része, vagyis annak a rendszernek, amely a test térbeli helyzetét érzékeli.
Ilyenkor a talpi információk „felhangosodnak”: a nyomásváltozások, a testsúly apró áthelyeződései és az egyensúly mikromozgásai sokkal tudatosabbá válnak. A testtartást stabilizáló izmok enyhén megfeszülnek, a mozdulatok óvatosabbá válnak, mintha a szervezet folyamatosan finomhangolná a stabilitást.
A talp különösen érzékeny terület, hiszen sűrűn tartalmaz nyomás- és mozgásérzékelő receptorokat.
Normál körülmények között ezek az ingerek háttérben maradnak, de egy mélység közelében felerősödnek, mert a test nagyobb pontossággal igyekszik fenntartani az egyensúlyt. Ez vezethet a bizsergéshez hasonló, „vibráló” talpérzethez, amit sokan lábzsibbadásként élnek meg.
A jelenség nem azonos a szédüléssel, amely a belső fül működési zavarából ered és forgásérzetet okoz. Itt nem a környezet mozdul el, hanem a test válik érzékenyebb, „fokozott figyelmi állapotú” rendszerré. Az, hogy ki mennyire érzi ezt, egyénenként eltérő. Az agy folyamatosan szűri az érzékszervi információkat, és nem minden jel jut el a tudatos szintre. Van, akinél a talpi érzékelés felerősödése egyértelműen megjelenik, másoknál viszont teljesen rejtve marad.
