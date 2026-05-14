Lakástűzből mentett ki két gyermeket és édesanyjukat egy rendőr – videó

Lakástűzből mentett ki egy hős rendőr egy családot Tennessee államban. A testkamerás felvételeken látható, amint a rendőr beront a házba, hogy megmentsen egy édesanyát és két gyermekét – írja a New York Post.

Lakástűzből mentett ki két gyermeket és édesanyjukat egy rendőr

Fotó: Facebook/Chattanooga Police Department

A Chattanooga-i Rendőrség tisztjét május 1-jén este egy lakástűzhöz riasztották. Rogers ért elsőként a helyszínre, ezért úgy döntött nem vár – bement az épületbe, ahonnan két gyermeket és egy asszonyt mentett ki.

A helyszínre kiérkező tűzoltók megfékezték a lángokat, a lakástűzben személyi sérülés nem történt.

