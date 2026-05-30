Tíz nap után sikerült négy aranykeresőt kimenteni az elárasztott laoszi barlangból

A hétfős csoport több mint tíz nappal ezelőtt indult a Laosz középső részén fekvő Szajszombun hegyvidéki barlangrendszerébe, hogy arany és más értékes ásványok után kutasson. A kijáratot azonban egy heves esőzések okozta földcsuszamlás eltorlaszolta, miközben a monszunesők miatt a barlang járatait elöntötte a víz. A férfiak így egy szűk, mintegy 300 méter mély föld alatti kamrában rekedtek, számolt be a Sun.
A laoszi aranykeresők már alig bírták
A mentőalakulatok szerdán öt embert találtak meg épségben a barlang mélyén. Közülük egy férfit pénteken késő este hoztak a felszínre, majd mindössze pár órával később, szombaton további négy túlélőt is sikerült kimenteni. Két embert azonban továbbra sem találnak a barlangban, az ő felkutatásuk továbbra is tart.
A mentők szerint a csapdába esett emberek rendkívül legyengültek az elmúlt napok során. A túlélőknek csak vizet, puha ételeket és hőtartó fóliatakarókat tudtak eljuttatni, miközben a mentőalakulatok folyamatosan szivattyúzták ki a vizet az elárasztott járatokból.
Az egyik túlélő megrázó szavakkal írta le a helyzetüket.
Gyengék vagyunk és nagyon éhesek. Kérünk rizst és rendes ételt
– mondta a mentőknek.
Drámai képek készültek a mentésről
A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, ahogy az elsőként kimentett férfit hordágyon hozzák ki a barlangból. A túlélők oxigénmaszkot viseltek, testüket hőtartó fóliába csavarták, miközben az orvosok azonnal megkezdték az állapotuk felmérését. A mentés rendkívül veszélyes körülmények között zajlik, hiszen az újabb esőzések bármikor ismét eláraszthatják a járatokat.
A szakemberek szerint a túlélők valószínűleg egy olyan természetes légzsebben húzták meg magukat, ahol folyamatos volt a levegő-utánpótlása. Ez jelenthette számukra az egyetlen reményt a túlélésre a vízzel és sárral teli föld alatti labirintusban. A hatóságokat egy olyan falubeli értesítette, akinek még időben sikerült kijutnia a barlangból.
A mentésben laoszi és thaiföldi egységek mellett japán, malajziai, indonéz, francia és ausztrál szakemberek is részt vesznek. Több búvár korábban a világhírű, 2018-as thaiföldi barlangmentés során is dolgozott, amikor egy focicsapat 12 gyermekét és edzőjét kellett kimenteni a föld alól.
Még nincs vége a rémálomnak
Bár eddig öt embert sikerült élve megtalálni és kimenteni, a mentőcsapatok munkája korántsem ért véget. Két eltűnt személyt továbbra sem találtak meg, miközben a monszunesők újabb veszélyt jelentenek. A következő órák döntő jelentőségűek lehetnek. A világ lélegzet-visszafojtva figyeli, sikerül-e mindenkit élve kihozni a föld alatti pokolból.
