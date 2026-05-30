A legtöbb ember rosszul tölti a laptopját – így csináljuk jobban

A laptop akkumulátora véges számú töltési ciklust bír el – ez a szám gyártótól és modelltől függően általában 300 és 1000 ciklus között mozog. Minden egyes teljes töltési ciklus kicsit közelebb visz ahhoz, amikor a laptop akkumulátorja már nem tartja a töltést megfelelően. A jó hír az, hogy a ciklusok elhasználódásának üteme nagymértékben függ a töltési szokásainktól – vagyis mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy az akkumulátor minél tovább megőrizze eredeti kapacitását. A probléma az, hogy sokan olyan szokásokat folytatnak, amelyek feleslegesen gyorsítják ezt a folyamatot – és mindezt azért, mert tévhitekre alapozzák a döntéseiket.

Tovább élhet a laptop akkumulátora, ha megfelelően tölti

Melyek a leggyakoribb hibák a laptop töltése során?

A három legelterjedtebb tévhit és valóság, amelyeket érdemes ismerni:

· A laptop folyamatos konnektoron tartása nem feltétlenül ideális, bár kevésbé ártalmas, mint sokan hiszik. A modern laptopok legtöbbje rendelkezik olyan vezérlőelektronikával, amely megakadályozza a túltöltést – vagyis a gép nem tölt tovább, ha elérte a 100 százalékot.

Azonban a 100 százalékon való hosszú ideig tartás maga is stresszt jelent az akkumulátor számára.

Sok gyártó – köztük a Lenovo, az ASUS és a Dell – ezért beépített akkumulátorkezelő szoftvert kínál, amellyel beállítható, hogy a laptop csak 80 százalékig töltődjön fel, ha főként hálózatról használjuk.

· A teljes lemerítés rendszeres alkalmazása kifejezetten káros a lítiumion-akkumulátorokra. A régi nikkel-kadmium akkumulátoroknál valóban ajánlott volt az időnkénti teljes lemerítés a memóriaeffektus elkerülése érdekében – de a modern lítiumion-cellák esetén ez felesleges és ártalmas. A mélylemerítés minden egyes alkalommal jobban igénybe veszi a cellákat, és gyorsítja a kapacitáscsökkenést.

Az ideális töltöttségi szint 20 és 80 százalék között van.

· A hő az akkumulátor legnagyobb ellensége, és ezt a töltési szokások is befolyásolják. Ha a laptop töltés közben párnán, takarón vagy más puha felületen van, a szellőzők elzáródnak, a hőmérséklet megemelkedik, és a töltési folyamat jóval jobban megterheli az akkumulátort. Töltés közben mindig kemény, sík felületen tartsuk a gépet.

Mit tegyünk, ha már ellenőrizni szeretnénk az akkumulátor állapotát?

Windows rendszeren a parancssorba beírt „powercfg /batteryreport" parancs egy részletes akkumulátor-állapotjelentést generál, amely megmutatja a tervezett és a jelenlegi kapacitás különbségét – ebből pontosan látható, mennyit kopott az akkumulátor.

Mac esetén az Option billentyű lenyomása mellett az akkumulátor ikonra kattintva azonnal látható az állapot, a Rendszerjelentésben pedig még részletesebb adatok érhetők el.

Ha a kapacitás 80 százalék alá esett, érdemes megfontolni az akkumulátor cseréjét – ez sokkal olcsóbb, mint egy új laptop vásárlása.

Új szabály: laptop vásárlás előtt erre mindenképp figyeljen 2026. április 28-tól az Európai Unióban már csak olyan új laptopok hozhatók forgalomba, amelyek támogatják az USB-C töltést. Az intézkedés célja a kábelrengeteg és az elektronikai hulladék csökkentése, miközben a felhasználók is kevesebbet költhetnek töltőkre.

