Nyolc szokás, amelyekkel éveket fiatalodhat természetes módon

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva

öregedés

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több kutatás bizonyítja, hogy mindennapi szokásaink jelentősen befolyásolják szervezetünk állapotát. A lassabb öregedés nem csupán genetika kérdése, hanem tudatos életmóddal is elérhető. Az apró változtatások hosszú távon komoly különbséget jelenthetnek.
öregedésdohányzásegészséges életmód

Az egészséges életmód kulcsszerepet játszik a lassabb öregedés folyamatában, hiszen a biológiai életkor alakulását nagymértékben befolyásolja az, hogyan élünk, mit eszünk és mennyit mozgunk. A szakértők szerint a megfelelő szokásokkal éveket is „fiatalodhat” a szervezetünk.

Egészséges étrenddel is támogatható a lassabb öregedés
Fotó: Pexels

Mit jelent a biológiai életkor és miért fontos?

A biológiai életkor azt mutatja meg, milyen állapotban van valójában a szervezetünk, szemben a naptári életkorral. Két azonos korú ember között is jelentős különbség lehet attól függően, milyen az életmódjuk.

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás és a dohányzás kerülése mind hozzájárulhat az öregedés lassításához. Ha a biológiai életkor alacsonyabb, mint a tényleges életkor, az jobb általános egészségi állapotot és hosszabb élettartamot jelezhet - tájékoztat a Huff Post.

Hogyan érhető el a lassabb öregedés természetes módon?

A természetes módszerek középpontjában az egészséges életmód áll. Az öregedés lassítása nem egyetlen csodamódszeren múlik, hanem több tényező együttes hatásán. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás, a stressz csökkentése és a rendszeres mozgás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet lassabban öregedjen. Emellett fontos a káros szokások – például a dohányzás – elhagyása, valamint a vérnyomás és a vércukorszint kontroll alatt tartása is.

Mely szokások segítik a lassabb öregedést?

Az alábbi, szakértők által is kiemelt nyolc szokás bizonyítottan támogatja a szervezet egészségét:

  • egészséges táplálkozás (teljes értékű ételek, zöldségek, gyümölcsök);
  • rendszeres mozgás (heti legalább 150 perc aktivitás);
  • dohányzás elhagyása;
  • megfelelő mennyiségű és minőségű alvás;
  • testsúly kontrollálása;
  • koleszterinszint figyelése;
  • vércukorszint szabályozása;
  • vérnyomás ellenőrzése.

Ezek a szokások együtt segítik a szív- és érrendszeri egészséget, ami kulcsfontosságú a hosszabb élet és a jobb életminőség szempontjából.

Károsnak hitték, most kiderült, hogy visszafordíthatja az öregedést

Az öregedés visszafordítása évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Tudósok, alkimisták és kutatók egyaránt keresték azt a mágikus formulát, amely megállíthatná vagy akár visszafordíthatná az idő múlásának nyomait testünkön. Most azonban egy váratlan irányból érkezik reménysugár: egy páratlan szénatomszámú zsírsav, amelyet korábban szinte teljesen figyelmen kívül hagytak, visszafordíthatja az öregedést.

Ettől az étkezési szokástól előbb öregszik – meglepő kutatás látott napvilágot

A túl sok só fogyasztását régóta összefüggésbe hozzák a magas vérnyomással, egy friss kutatás szerint azonban ennél is mélyebben károsíthatja a szervezetet. A egy új, állatkísérletes vizsgálat alapján akár az erek idő előtti öregedését is előidézheti, ami hosszabb távon a szív- és érrendszer szempontjából is kockázatot jelenthet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!