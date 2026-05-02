Nyolc szokás, amelyekkel éveket fiatalodhat természetes módon

Az egészséges életmód kulcsszerepet játszik a lassabb öregedés folyamatában, hiszen a biológiai életkor alakulását nagymértékben befolyásolja az, hogyan élünk, mit eszünk és mennyit mozgunk. A szakértők szerint a megfelelő szokásokkal éveket is „fiatalodhat” a szervezetünk.

Egészséges étrenddel is támogatható a lassabb öregedés

Fotó: Pexels

Mit jelent a biológiai életkor és miért fontos?

A biológiai életkor azt mutatja meg, milyen állapotban van valójában a szervezetünk, szemben a naptári életkorral. Két azonos korú ember között is jelentős különbség lehet attól függően, milyen az életmódjuk.

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás és a dohányzás kerülése mind hozzájárulhat az öregedés lassításához. Ha a biológiai életkor alacsonyabb, mint a tényleges életkor, az jobb általános egészségi állapotot és hosszabb élettartamot jelezhet - tájékoztat a Huff Post.

Hogyan érhető el a lassabb öregedés természetes módon? A természetes módszerek középpontjában az egészséges életmód áll. Az öregedés lassítása nem egyetlen csodamódszeren múlik, hanem több tényező együttes hatásán. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás, a stressz csökkentése és a rendszeres mozgás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet lassabban öregedjen. Emellett fontos a káros szokások – például a dohányzás – elhagyása, valamint a vérnyomás és a vércukorszint kontroll alatt tartása is.

Mely szokások segítik a lassabb öregedést?

Az alábbi, szakértők által is kiemelt nyolc szokás bizonyítottan támogatja a szervezet egészségét:

egészséges táplálkozás (teljes értékű ételek, zöldségek, gyümölcsök);

rendszeres mozgás (heti legalább 150 perc aktivitás);

dohányzás elhagyása;

megfelelő mennyiségű és minőségű alvás;

testsúly kontrollálása;

koleszterinszint figyelése;

vércukorszint szabályozása;

vérnyomás ellenőrzése.

Ezek a szokások együtt segítik a szív- és érrendszeri egészséget, ami kulcsfontosságú a hosszabb élet és a jobb életminőség szempontjából.