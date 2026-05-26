Komoly figyelmeztetés érkezett a lazacról: ezt sokan nem tudják

A lazac világszerte az egyik legnépszerűbb halféle, amely sushi tálakban, szendvicsekben vagy grillezve is gyakran kerül az asztalra. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a lazac fogyasztása ritka esetekben egészségügyi kockázatot is hordozhat, mivel parazita férgek is előfordulhatnak benne – írja a Daily Mail.

A lazacban ritka esetekben parazita férgek is előfordulhatnak – Fotó: Pexels

Mik lehetnek a lazacban előforduló parazita férgek veszélyei?

A lazac fertőzöttsége alapvetően attól függ, hogy vadon élő vagy tenyésztett halról van szó. A tengeri környezetben élő vad lazac az anisakis nevű parazita hordozója lehet, amely akkor kerül a halba, amikor fertőzött zsákmányt – például krillt vagy kisebb halakat – fogyaszt. A parazita később az emésztőrendszerből az izomszövetbe is átvándorolhat. Ezzel szemben a tenyésztett lazac kontrollált környezetben él és feldolgozott táplálékot kap, így lényegesen kisebb eséllyel fertőződik meg.

Milyen tüneteket okozhat a lazac fogyasztása után kialakuló fertőzés?

Az emberi szervezetbe jutva az anisakis nem képes szaporodni, viszont a gyomor vagy a bél falához tapadva betegséget, úgynevezett anisakiasist okozhat. A tünetek általában néhány órán belül jelentkeznek, és erős hasi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, hasmenés, valamint véres vagy nyákos széklet is előfordulhat. Súlyosabb esetekben allergiás reakciók, akár életveszélyes anafilaxia is kialakulhat.

Hogyan előzhetők meg a lazac fogyasztásához köthető kockázatok?

Szakértők szerint a fertőzés kockázata elsősorban nyers vagy nem megfelelően hőkezelt hal fogyasztásakor áll fenn. Kockázatos lehet többek között a sushi, a sashimi, a ceviche, valamint az enyhén pácolt vagy marinált halételek is. Az élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a halat legalább 60°C-os maghőmérsékleten kell hőkezelni, vagy megfelelő fagyasztási eljárással kell kezelni, amely során a paraziták elpusztulnak. Ennek célja, hogy a fogyasztásra szánt lazac biztonságos legyen még nyers ételkészítési módok esetén is.