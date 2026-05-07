A leggazdagabb nők 2026-ban: döbbenetes nevek a top 10-ben

A leggazdagabb nők a világon nemcsak hatalmas vagyonnal rendelkeznek, hanem egész iparágakat formálnak és meghatározó szereplői a globális gazdaságnak. A Forbes becslései szerint milliárdjaik a kereskedelemtől az iparon át a pénzügyi szektorig számos területet lefednek. Bár a világ tíz leggazdagabb embere továbbra is férfi, a leggazdagabb nők listája így is erős gazdasági befolyást mutat – írja a Bild.

Kik a leggazdagabb nők a világon 2026-ban?

A lista élén Alice Walton áll 116 milliárd euróval, aki a Walmart-alapító Sam Walton lánya, és ezzel a világ 14. leggazdagabb embere is. A második helyen Françoise Bettencourt Meyers szerepel 79 milliárd euróval, a L’Oréal egyik fő részvényeseként. A harmadik Julia Koch és családja 69 milliárd euróval, a Koch Industries révén.

A negyedik helyet Iris Fontbona és családja foglalja el 40 milliárd euróval, vagyonuk a chilei bányászatból származik. Az ötödik Jacqueline Mars 39 milliárd euróval, a Mars édességipari birodalom örököseként. A hatodik Rafaela Aponte-Diamant 37 milliárd euróval, aki a MSC hajózási vállalat társalapítója.

A hetedik Abigail Johnson 34 milliárd euróval, a Fidelity Investments vezetője. A nyolcadik Savitri Jindal és családja 33 milliárd euróval, indiai acélipari érdekeltségekkel. A kilencedik Miriam Adelson és családja 30 milliárd euróval, kaszinó- és szállodaipari befektetésekkel. A top 10-et MacKenzie Scott zárja 28 milliárd euróval, aki az Amazon-részvények révén vált milliárdossá Jeff Bezostól való válása után.

A világ 10 leggazdagabb nője:

Alice Walton – 116 milliárd € – Walmart Françoise Bettencourt Meyers – 79 milliárd € – L’Oréal Julia Koch és családja – 69 milliárd € – Koch Industries Iris Fontbona és családja – 40 milliárd € – Antofagasta (bányászat) Jacqueline Mars – 39 milliárd € – Mars Rafaela Aponte-Diamant – 37 milliárd € – MSC (hajózás) Abigail Johnson – 34 milliárd € – Fidelity Investments Savitri Jindal és családja – 33 milliárd € – Jindal Group Miriam Adelson és családja – 30 milliárd € – Las Vegas Sands MacKenzie Scott – 28 milliárd € – Amazon