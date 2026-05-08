Ilyet még nem csinált a LEGO – milliók imádják ezt a különleges gesztust

A LEGO közösségi oldalán osztott meg egy képet, amelyen az eddig ismert 4–99 éves korhatár helyett már 4–100+ szerepelt egy dobozon. A vállalat ezzel Sir David Attenborough előtt tisztelgett, aki 2026. május 8-án ünnepelte századik születésnapját.

A LEGO különleges korhatár-módosítással köszöntötte David Attenborought

A világhírű brit természetfilmes olyan ismert dokumentumfilmsorozatok révén vált ismertté, mint a Kék bolygó vagy az Élet a Földön. A közösségi médiában az elmúlt napokban többen viccelődtek azzal, hogy Attenborough hivatalosan „kinőtte” a LEGO-zást, mivel a játékdobozokon 99 év szerepel felső korhatárként.

Miért változtatta meg a LEGO a korhatár-ajánlást?

A LEGO Group a bejegyzésben azt írta: „Nincs korhatár azok számára, akik sosem hagynak fel a játékkal.” A dobozon emellett az is olvasható volt, hogy a korhatárt „Sir David kedvéért” frissítették.

A vállalat külön kiemelte a módosított jelölést, amelyet sok felhasználó humoros és megható gesztusként értékelt. A bejegyzés rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert a közösségi oldalakon.

Lego has updated their age range from the years of 4-99 in honour of Sir David Attenborough’s 100th birthday:



“There’s no age limit for those who never stop playing” pic.twitter.com/N5X9uLG7a0 — Pop Base (@PopBase) May 8, 2026

Egyelőre nem ismert, hogy a LEGO tartósan is megváltoztatja-e a termékein szereplő korhatár-ajánlást. A vállalat eddig nem adott ki hivatalos közleményt arról, hogy minden új dobozon a 4–100+ jelölés szerepelne. A nemzetközi sajtó szerint jelenleg inkább egy egyszeri, szimbolikus gesztusról lehet szó, amelyet Sir David Attenborough jubileuma inspirált - tájékoztat a Distractify.

A rajongók többsége pozitívan fogadta a vállalat lépését. Többen „nemzeti kincsnek” nevezték David Attenborough-t, mások pedig azt javasolták, hogy a LEGO készítsen külön szettet a természetfilmes munkássága előtt tisztelegve. A bejegyzés alatt sokan dicsérték a játékgyártót a kreatív és figyelmes ötletért.

