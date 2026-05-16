Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

A kis méretű szobortöredéket az izraeli Régészeti Hatóság (IAA) vizsgálta meg. A körülbelül hat centiméteres figura egy férfialak felsőtestét ábrázolja finoman kidolgozott ruharedőkkel. A szakértők úgy vélik, hogy a lelet Jupiter római istent vagy Zeus-Dusharát, a görög és nabateus vallási hagyományok egyesüléséből született alakot ábrázolhatja - számolt be a Focus.

A különleges leletet egy nyolcéves fiú találta meg a Negev-sivatagban, amely egy 1700 éves római kori szobrocska töredéke lehet

A lelet helyben készülhetett

A vizsgálatok szerint a szobrocska világos foszforitkőből készült, amely a Negev térségében is megtalálható. Ez arra utal, hogy a tárgyat nem importálták, hanem helyben készíthették.

A leletet a Khan Szaharonim karavánszeráj romjai közelében találták meg. Ez a terület egykor az ókori fűszerút egyik fontos állomása volt, ahol kereskedők és karavánok haladtak át a sivatagon. A régészek szerint a figura stílusa egyértelműen a római korra utal. Kiemelték, hogy a redők kidolgozása és az anyag megmunkálása rendkívül magas szintű kézműves tudásról árulkodik.

A kutatók szerint a felfedezés jól mutatja, hogyan találkoztak a helyi hagyományok a hellenisztikus és római kultúrával az ókori Levantéban.