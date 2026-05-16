Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Rendkívüli

Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

lelet

Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy izraeli családi kirándulás során különleges régészeti felfedezés történt a Negev-sivatagban. A Ramon-kráter közelében egy nyolcéves kisfiú bukkant rá arra a leletre, amelyről később kiderült, hogy egy mintegy 1700 éves római kori szobrocska töredéke. A szakértők szerint a tárgy fontos bizonyítéka lehet annak, hogyan keveredtek az ókori kultúrák a térségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
leletsivatagszobor

A kis méretű szobortöredéket az izraeli Régészeti Hatóság (IAA) vizsgálta meg. A körülbelül hat centiméteres figura egy férfialak felsőtestét ábrázolja finoman kidolgozott ruharedőkkel. A szakértők úgy vélik, hogy a lelet Jupiter római istent vagy Zeus-Dusharát, a görög és nabateus vallási hagyományok egyesüléséből született alakot ábrázolhatja - számolt be a Focus.

sivatag, lelet, illusztráció
A különleges leletet egy nyolcéves fiú találta meg a Negev-sivatagban, amely egy 1700 éves római kori szobrocska töredéke lehet - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A lelet helyben készülhetett

A vizsgálatok szerint a szobrocska világos foszforitkőből készült, amely a Negev térségében is megtalálható. Ez arra utal, hogy a tárgyat nem importálták, hanem helyben készíthették.

A leletet a Khan Szaharonim karavánszeráj romjai közelében találták meg. Ez a terület egykor az ókori fűszerút egyik fontos állomása volt, ahol kereskedők és karavánok haladtak át a sivatagon. A régészek szerint a figura stílusa egyértelműen a római korra utal. Kiemelték, hogy a redők kidolgozása és az anyag megmunkálása rendkívül magas szintű kézműves tudásról árulkodik.

A kutatók szerint a felfedezés jól mutatja, hogyan találkoztak a helyi hagyományok a hellenisztikus és római kultúrával az ókori Levantéban. 

A nabateusok arab sivatagi nép voltak, akik jelentős kereskedelmi hálózatot építettek ki Arabia, Afrika, India és a Földközi-tenger térsége között. Gazdagságukat főként a tömjén-, fűszer- és selyemkereskedelem alapozta meg. Leghíresebb örökségük Petra sziklavárosa Jordániában, ahol fejlett vízrendszereket, templomokat és monumentális építményeket hoztak létre a sivatagi környezetben.

Óriási sárkánykoponyát találtak a sivatagban

Hatalmas, szarvval és tüskékkel díszített koponya került elő a Szahara sivatagból, amely első pillantásra egy legendás sárkányra emlékeztet. A kutatók szerint azonban egy eddig ismeretlen ősi ragadozó dinoszaurusz maradványaira bukkantak, amely új képet adhat a Spinosaurusok életmódjáról és élőhelyéről.

Különleges aranykincsekre bukkantak Izraelben

Egy elszigetelt sivatagi lelőhelyen végzett feltárás során rendkívüli lelet került napvilágra. A kincs olyan történelmi korszak nyomait őrzi, amely évszázadokon át meghatározta a térség vallási és kulturális életét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!