Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

XIV. Leó pápa

Támadás érte a pápát a Vatikánban a heti audiencia után. No persze nem veszélyes támadásról van szó, az egyik hívő egy plüss hot dogot dobott Leó pápa elé, a Szentatyáról ugyanis köztudott, hogy szereti a hazai, vagyis az amerikai ízeket.
Plüss hot doggal dobták meg a pápát Vatikánban a Szent Péter téren. XIV. Leó pápa a heti általános audienciáról távozott, amikor az egyik hívő odadobta neki a plüsst, amit a Szentatya megpróbált elkapni – írja a DailyMail. 

XIV. Leó pápa megpróbál elkapni egy hot dog alakú plüssjátékot, miközben távozik a heti általános audienciáról a Vatikán Szent Péter téren 2026. május 20-án.
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A 70 éves Chicagóból származó pápáról köztudott: szereti a hazai ízeket. Leó pápa nemrém híveinek azt is elárulta, hogy a hot dogot csakis mustárral és ketchuppal szereti.  

„Mivel chicagói, így több biztosan több hot dogot evett életében, mint bármelyik pápa a történelem során” – mondta az egyik hívő, mire a pápa válaszolt, hogy valóban, de csakis mustárral és ketchuppal. 

Megjegyzéseit nyilvánvalóan felkapta a követői közül valaki, aki egy plüss hot dogot dobott Leó pápának a legutóbbi audiencia után. 

Pope Leo XIV tries to grab a stuffed toy shaped like a hot dog as he leaves at the end of the weekly general audience in St. Peter's Square in the Vatican on May 20, 2026. (Photo by TIZIANA FABI / AFP)
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

