Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

Plüss hot doggal dobták meg a pápát Vatikánban a Szent Péter téren. XIV. Leó pápa a heti általános audienciáról távozott, amikor az egyik hívő odadobta neki a plüsst, amit a Szentatya megpróbált elkapni – írja a DailyMail.

XIV. Leó pápa megpróbál elkapni egy hot dog alakú plüssjátékot, miközben távozik a heti általános audienciáról a Vatikán Szent Péter téren 2026. május 20-án.

A 70 éves Chicagóból származó pápáról köztudott: szereti a hazai ízeket. Leó pápa nemrém híveinek azt is elárulta, hogy a hot dogot csakis mustárral és ketchuppal szereti.

„Mivel chicagói, így több biztosan több hot dogot evett életében, mint bármelyik pápa a történelem során” – mondta az egyik hívő, mire a pápa válaszolt, hogy valóban, de csakis mustárral és ketchuppal.

Megjegyzéseit nyilvánvalóan felkapta a követői közül valaki, aki egy plüss hot dogot dobott Leó pápának a legutóbbi audiencia után.

