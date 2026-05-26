Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Donald Trump kórházba került

XIV. Leó pápa

Történelmi fordulat a Vatikánban: Leó pápa feltárta az egyház legsötétebb titkát

Történelmi jelentőségű beismerést tett a katolikus egyház feje a Vatikán múltjával kapcsolatban. Leó pápa szerint a Vatikán évszázadokon át szerepet játszott a rabszolgaság legitimálásában.
XIV. Leó pápa történelmi jelentőségű bocsánatkérést fogalmazott meg a Vatikán múltbeli szerepe miatt a rabszolgaság legitimálásában. Az első amerikai születésű egyházfő szerint az egyház évszázados hallgatása és késlekedése „seb a keresztény emlékezetben”, amelytől ma sem lehet elhatárolódni. A Leó pápa által jegyzett új enciklika nemcsak a múlt bűneivel néz szembe, hanem arra is figyelmeztet: a digitális korszakban újfajta kizsákmányolás és „modern rabszolgaság” alakulhat ki – írja a HuffPost.

XIV. Leó pápa történelmi jelentőségű bocsánatkérést fogalmazott meg – Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Leó pápa szerint az egyház túl későn ítélte el a rabszolgaságot

XIV. Leó pápa először beszélt nyíltan arról, hogy a Szentszék korábbi évszázadokban szerepet vállalt a rabszolgaság igazolásában. Az egyházfő külön kitért azokra a 15. századi pápai bullákra, amelyek felhatalmazást adtak portugál uralkodóknak afrikai és amerikai területek meghódítására, valamint nem keresztény népek leigázására és rabszolgasorba taszítására.

A pápa úgy fogalmazott: bár a történelmi döntéseket nem lehet kizárólag mai erkölcsi mércével megítélni, az egyház és a társadalom egyaránt túl későn jutott el a rabszolgaság nyílt elítéléséig. Felidézte, hogy névrokona, XIII. Leó pápa csak 1888-ban mondta ki egyértelműen, hogy a rabszolgaság elfogadhatatlan, amikor azt sok országban már eltörölték.

XIV. Leó pápa bocsánatkérése a rabszolgaság miatt különösen nagy visszhangot váltott ki az afroamerikai katolikus közösségek körében. Több történész és aktivista szerint a Vatikán most először vállalt valódi felelősséget az egyház intézményes szerepéért, nem csupán egyes keresztények részvételéért a transzatlanti rabszolga-kereskedelemben.

Az enciklika ugyanakkor nemcsak történelmi visszatekintés. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák újfajta függőségi és kizsákmányoló rendszereket teremthetnek, ezért az egyháznak időben fel kell lépnie az emberi méltóság védelmében.

Támadás érte a pápát a Vatikánban a heti audiencia után. No persze nem veszélyes támadásról van szó, az egyik hívő egy plüss hot dogot dobott Leó pápa elé, a Szentatyáról ugyanis köztudott, hogy szereti a hazai, vagyis az amerikai ízeket.

Fehér sportcipőben jelent meg a katolikus egyházfő egy dokumentumfilm előzetesében. XIV. Leó pápa Nike cipője azonnal feltűnést keltett. A közösségi médiában mémek és poénok indultak a szokatlan választás miatt.

 

 

