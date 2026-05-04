Leonardo DiCaprio modell barátnője áttetsző ruhában villantotta meg tökéletes testét

Leonardo DiCaprio párja, a világhírű modell egy teljesen áttetsző, virágokkal borított estélyiben jelent meg, amely alatt melltartót sem viselt – és ezzel azonnal a figyelem középpontjába került. A Chanel 2026-os tavaszi-nyári kollekciójából származó ruha igazi mestermű: áttetsző alapjára sárga és fehér virágapplikációk „csorognak”, romantikus, mégis merész hatást keltve. A ruha alsó része sötétebb és zártabb, így még jobban kiemeli a látványos virágdíszítést. Ceretti a ruhát fekete fehérneművel kombinálta, ami tovább fokozta az összhatást. A fotót az instyle.com oldalán tudja megtekinti.

Leonardo DiCaprio olasz barátnője, Vittoria Ceretti áttetsző ruhában, méregdrága nyakláncban jelent meg a Met-gála előestéjén – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

118 milliós nyaklánc volt a nyakában

De nem csak a ruha miatt beszél most mindenki róla. Az olasz modell egy elképesztő, közel 380 ezer dollárt (118 millió Ft) érő nyakláncot viselt a REZA ékszerháztól. A darabot pókhálón csillogó harmatcseppek ihlették, és valóságos drágakő-parádé:

12 smaragd

egy különleges rózsaszín zafír

több mint 100 gyémánt

Az ékszer tökéletesen passzolt a ruha színes virágaihoz – együtt egyszerűen letaglózó látványt nyújtottak.

Vittoria Ceretti is seen arriving at Jeff Bezos and Lauren Sanchez's Pre-Met Gala celebration in New York 02.05.2026#VittoriaCerettihttps://t.co/Z8KH5VvQh5 pic.twitter.com/pfgWhth8jJ — HQCelebCorner (@Pawe66862800) May 3, 2026

Leonardo DiCaprio barátnője újra robbantott

Nem ez az első alkalom, hogy Vittoria Ceretti ekkora feltűnést kelt: a modell korábban Leonardo DiCaprio oldalán is megjelent a Met-gálán, és már akkor is minden tekintetet magára vonzott. Most viszont egyértelmű: egyedül is képes uralni a vörös szőnyeget.

