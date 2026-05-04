Leonardo DiCaprio modell barátnője áttetsző ruhában villantotta meg tökéletes testét

Elképesztő jelenet játszódott le a 2026-os Met-gála előtti exkluzív bulin. Leonardo DiCaprio olasz szerelme, a szupermodell Vittoria Ceretti gyakorlatilag mindent vitt – méghozzá egy olyan ruhában, ami alig hagyott bármit a képzeletre.
Leonardo DiCaprio párja, a világhírű modell egy teljesen áttetsző, virágokkal borított estélyiben jelent meg, amely alatt melltartót sem viselt – és ezzel azonnal a figyelem középpontjába került. A Chanel 2026-os tavaszi-nyári kollekciójából származó ruha igazi mestermű: áttetsző alapjára sárga és fehér virágapplikációk „csorognak”, romantikus, mégis merész hatást keltve. A ruha alsó része sötétebb és zártabb, így még jobban kiemeli a látványos virágdíszítést. Ceretti a ruhát fekete fehérneművel kombinálta, ami tovább fokozta az összhatást. A fotót az instyle.com oldalán tudja megtekinti.

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti wearing custom Alaia by Pieter Mulier, Moussaieff Jewellers, Repossi, and DYNE jewelry arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Leonardo DiCaprio olasz barátnője, Vittoria Ceretti áttetsző ruhában, méregdrága nyakláncban jelent meg a Met-gála előestéjén – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

118 milliós nyaklánc volt a nyakában

De nem csak a ruha miatt beszél most mindenki róla. Az olasz modell egy elképesztő, közel 380 ezer dollárt (118 millió Ft) érő nyakláncot viselt a REZA ékszerháztól. A darabot pókhálón csillogó harmatcseppek ihlették, és valóságos drágakő-parádé:

  • 12 smaragd
  • egy különleges rózsaszín zafír
  • több mint 100 gyémánt

Az ékszer tökéletesen passzolt a ruha színes virágaihoz – együtt egyszerűen letaglózó látványt nyújtottak.

Leonardo DiCaprio barátnője újra robbantott

Nem ez az első alkalom, hogy Vittoria Ceretti ekkora feltűnést kelt: a modell korábban Leonardo DiCaprio oldalán is megjelent a Met-gálán, és már akkor is minden tekintetet magára vonzott. Most viszont egyértelmű: egyedül is képes uralni a vörös szőnyeget.

