Sokkoló jelenetek a határnál – leszakadt híd miatt zárták le az átkelőt

A beszámolók szerint a Stara Gradiška és Bosanska Gradiška közötti régi határátkelőnél a híd korlátszerkezetének egy része omlott össze. A leszakadt híd miatt azonnal lezárták az egész átkelőt, így sem járművek, sem gyalogosok nem használhatják a szakaszt – írja a horvát Index.

A leszakadt híd miatt teljesen leállt a forgalom a Gradiška határátkelőnél

Leszakadt híd miatt lezárták az egyik legfontosabb átkelőt

A horvát autóklub is megerősítette az esetet. Közlésük szerint a sérülés komoly biztonsági kockázatot jelent, ezért határozatlan időre teljes forgalomkorlátozást rendeltek el.

Óriási dugók jöhetnek a határátkelőknél

A Gradiška határátkelő az egyik legfontosabb útvonal Horvátország és Bosznia-Hercegovina között, ezért a horvát bosnyák határ lezárás komoly fennakadásokat okozhat. A közösségi oldalakon már most rengetegen számolnak be hosszú várakozásról és feltorlódott kamionsorokról.

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a hídomlás a határnál történt incidensét. A műszaki vizsgálat jelenleg is zajlik.

