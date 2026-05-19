Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Kitalálós

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

forgalom

Sokkoló jelenetek a határnál – leszakadt híd miatt zárták le az átkelőt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes jelenetek fogadták az autósokat hajnalban a horvát–bosnyák határnál. A leszakadt híd híre pillanatok alatt bejárta az internetet, miután teljesen leállították a forgalmat a Gradiška határátkelőnél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forgalomleszakadt hídhorvátország

A beszámolók szerint a Stara Gradiška és Bosanska Gradiška közötti régi határátkelőnél a híd korlátszerkezetének egy része omlott össze. A leszakadt híd miatt azonnal lezárták az egész átkelőt, így sem járművek, sem gyalogosok nem használhatják a szakaszt – írja a horvát Index.

A leszakadt híd miatt teljesen leállt a forgalom a Gradiška határátkelőnél.
A leszakadt híd miatt teljesen leállt a forgalom a Gradiška határátkelőnél Fotó: AFP /  

Leszakadt híd miatt lezárták az egyik legfontosabb átkelőt

A horvát autóklub is megerősítette az esetet. Közlésük szerint a sérülés komoly biztonsági kockázatot jelent, ezért határozatlan időre teljes forgalomkorlátozást rendeltek el.

image

Óriási dugók jöhetnek a határátkelőknél

A Gradiška határátkelő az egyik legfontosabb útvonal Horvátország és Bosznia-Hercegovina között, ezért a horvát bosnyák határ lezárás komoly fennakadásokat okozhat. A közösségi oldalakon már most rengetegen számolnak be hosszú várakozásról és feltorlódott kamionsorokról.

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a hídomlás a határnál történt incidensét. A műszaki vizsgálat jelenleg is zajlik.

Leszakadt a gyalogoshíd, öten meghaltak – videón a mentés

Drámai mentőakció zajlott a kantabriai tengerparton. A gyalogoshíd összeomlása után hajókkal és helikopterekkel kutattak a túlélők után.

Horrorisztikus videón a leszakadt híd – többen meghaltak!

Súlyos baleset rázta meg Kínát, miután hídépítés közben több ember életét vesztette. A tragédiát egy kábelszakadás okozta, amely a Sárga-folyón átívelő híd építésénél következett be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!