Teljesen átalakul a Lidl hűségprogramja, új rendszert vezetnek be

A Lidl hűségprogramja jelentős átalakításon esik át, és ennek nem minden vásárló örül. A diszkontlánc Nagy-Britanniában működő hálózata a korábbi kuponos jutalmazási rendszert pontgyűjtésre cserélte, amit a vállalat nagyobb rugalmassággal és átláthatóbb működéssel indokol – írja a Daily Mail.

Hogyan változott a Lidl hűségprogramja 2026-ban?

Az új rendszerben a Lidl Plus tagok minden elköltött 1 font (kb. 450 forint) után 1 pontot kapnak, hasonlóan más nagy áruházláncok hűségprogramjaihoz. A korábbi modell kuponokra épült: például 250 font (kb. 112 500 forint) havi költés után 10 százalékos kedvezmény járt, míg kisebb vásárlásoknál akár ingyenes péksütemény is elérhető volt. Mostantól a megszerzett pontok a Lidl „jutalom piacterén” válthatók be különféle kedvezményekre és ajándékokra. A vállalat szerint ezzel a vásárlók nagyobb szabadságot kapnak, és többféleképpen tudnak spórolni.

A változtatás azonban nem aratott osztatlan sikert.

Több vásárló a közösségi médiában és a Redditen is kritikusan reagált, szerintük az új rendszer kevésbé előnyös. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy a korábbi kuponos megoldás volt az egyetlen oka annak, hogy a Lidlt választotta, mások egyenesen visszalépésnek nevezték az újítást.

A Lidl GB közlése szerint a Lidl hűségprogramjának megújítása a vásárlói igényekhez igazodik, és nagyobb rugalmasságot biztosít. Hangsúlyozták, hogy különböző akciók – például dupla vagy tripla pontok, illetve extra pontok bizonyos termékekre – révén a vásárlók az alapnál is többet gyűjthetnek. Az induláskor minden felhasználó 100 ingyenes pontot kap.

A vállalat szerint a pontgyűjtés mellett továbbra is megmaradnak a személyre szabott kuponok és egyéb kedvezmények.

A brit versenyhatóság korábbi vizsgálata szerint a hűségprogramok valódi megtakarítást jelenthetnek, ugyanakkor a rendszer továbbra is vitákat vált ki, különösen azok körében, akik nem szeretnének adatmegosztásért cserébe kedvezményeket igénybe venni.