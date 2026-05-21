Leszakadt egy lift a minisztérium épületében, több embert kórházba szállítottak

Raed Arafat, a román katasztrófavédelem vezetője szerint a kijelző közvetlenül a liftbaleset előtt a nyolcadik emeletet mutatta. Amennyiben ez az információ helytálló, a szerkezet a hetedik-nyolcadik emelet magasságából zuhanhatott a mélybe – írja a maszol.
Épp a liftbaleset előtt végeztek felújítási munkálatokat a felvonón
A baleset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert az épület adminisztrátora szerint a felvonón mindössze egy nappal korábban nagyjavítási munkálatokat végeztek. A karbantartó cég a drótköteleket is teljesen kicserélte, emellett a lift rendelkezett a szükséges működési engedélyekkel, és az előírt ellenőrzéseken is átesett.
A bukaresti Északi pályaudvarral szemben található CFR Palotában a közlekedési minisztérium és több állami vasúttársaság központja is működik.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. Az épület adminisztrátora közölte: ha kiderül, hogy emberi mulasztás vagy karbantartási hiba vezetett a történtekhez, a lehető legszigorúbb intézkedéseket teszik meg.
Súlyos baleset történt Libanon fővárosában, Bejrútban, miután két férfi megpróbált hatalmas mennyiségű nehéz csempét szállítani egy személyliftben.
Horrorfilmbe illő baleset történt Indiában. Egy férfit kis híján kettévágott egy meghibásodott lift a saját lakásában.