Leszakadt egy lift a minisztérium épületében, több embert kórházba szállítottak

Raed Arafat, a román katasztrófavédelem vezetője szerint a kijelző közvetlenül a liftbaleset előtt a nyolcadik emeletet mutatta. Amennyiben ez az információ helytálló, a szerkezet a hetedik-nyolcadik emelet magasságából zuhanhatott a mélybe – írja a maszol.

A liftbaleset a bukaresti CFR palotában történt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Épp a liftbaleset előtt végeztek felújítási munkálatokat a felvonón

A baleset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert az épület adminisztrátora szerint a felvonón mindössze egy nappal korábban nagyjavítási munkálatokat végeztek. A karbantartó cég a drótköteleket is teljesen kicserélte, emellett a lift rendelkezett a szükséges működési engedélyekkel, és az előírt ellenőrzéseken is átesett.

A bukaresti Északi pályaudvarral szemben található CFR Palotában a közlekedési minisztérium és több állami vasúttársaság központja is működik.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. Az épület adminisztrátora közölte: ha kiderül, hogy emberi mulasztás vagy karbantartási hiba vezetett a történtekhez, a lehető legszigorúbb intézkedéseket teszik meg.

