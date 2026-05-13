Lindsay Lohant alig ismerték fel a rajongók a vörös szőnyegen

Lindsay Lohan kedden jelent meg a 2026-os Disney Upfront rendezvény vörös szőnyegén New Yorkban. A 39 éves hollywoodi színésznő egy pánt nélküli, fekete és elefántcsontszínű Ashi Studio couture ruhát viselt, megjelenése pedig rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki az interneten - számolt be a Daily Mail.

Lindsay Lohan megjelenése nagy visszhangot váltott ki a Disney Upfront eseményén

Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A közösségi oldalakon és fórumokon több felhasználó is arról írt, hogy első pillantásra nem ismerték fel a Mean Girls sztárját. Volt, aki Julia Robertshez hasonlította, míg mások szerint inkább Mandy Moorere emlékeztetett. A kommentelők között többen plasztikai műtétet, arcfelvarrást és botoxkezeléseket emlegettek, ugyanakkor néhány hozzászóló kifejezetten dicsérte a színésznő fiatalos megjelenését.

Lindsay Lohan reagált a plasztikai műtétről szóló pletykákra

Lindsay Lohan korábban már tagadta, hogy plasztikai műtéten esett volna át. A színésznő egy 2025-ös interjúban arról beszélt, hogy szerinte megjelenése elsősorban az egészséges életmódnak és a rendszeres bőrápolásnak köszönhető.

Az Elle magazinnak adott interjúban elmondta: sok vizet és zöld teát fogyaszt, reggelente pedig sárgarépából, gyömbérből, citromból, olívaolajból és almából készült italt iszik. Emellett rendszeresen használ szem alatti tapaszokat, valamint jeges vízzel frissíti az arcát.

Milyen kezeléseket használ Lindsay Lohan?

A találgatások közepette Lindsay Lohan Instagram-oldalán Radmila Lukian dubaji bőrgyógyászát is megemlítette. A színésznő 2014 óta él Dubaiban, és korábban többször is beszélt arról, hogy kiemelten figyel a bőrápolásra.

Az Instagram-sztorijában megosztott közös fotóhoz azt írta, hogy már a bőre is érzi, hogy távol van Dubajtól. Radmila Lukian doktornő korábban szintén közzétett egy közös képet a színésznővel, amelyhez azt írta: kapcsolatukat a bizalom alapozza meg.