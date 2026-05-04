Autó hajtott a tömegbe Lipcse belvárosában – két halott, több sérült

A hatóságok szerint a jármű nagy sebességgel haladt végig Lipcse egyik forgalmas utcáján. Lehetséges, hogy terrorcselekmény történt, aminek következtében két ember életét vesztette, több sérültet – köztük súlyos állapotban lévőket – kórházba szállítottak – írja a Bild.

A terrorcselekmény helyszínét lezárták (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az elkövető zavartan viselkedett

A rendőrség rövid időn belül elfogta a sofőrt, aki jelenleg őrizetben van. A hatóságok közlése szerint a férfi nem jelent további veszélyt a lakosságra, ugyanakkor a körülményeket még vizsgálják.

A helyszínen jelentős erőkkel dolgoznak a mentők: több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, a sérültek ellátására ideiglenes központot alakítottak ki. A környéket lezárták, az üzletek bezártak.

A beszámolók szerint a gyanúsított viselkedése elfogásakor zavartnak tűnt, de az eset pontos háttere egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy szándékos cselekmény történt-e.

