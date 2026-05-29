Újra felbukkant a Loch Ness rejtélyes fenevada? Évek óta erre vártak a szörnyvadászok

Újra lázban tartja a rejtélyek kedvelőit a Loch Ness-i szörny legendája. Az idei évben már több új észlelésről is beszámoltak, ezért a kutatók most minden korábbinál fejlettebb technológiával próbálnak a titok nyomára bukkanni.

A Loch Ness-i szörny híres 1934-es fotója, amely később hamisítványnak bizonyult

Fotó: Getty Images

Drónnal kutatják a skóciai tó mélyét

Megkezdődött a Loch Ness éves kutatása, amelynek egyik legizgalmasabb eleme egy különleges víz alatti drón bevetése. A Micro Millie nevű autonóm jármű a tó mélyét térképezi fel, és olyan részletességű felvételeket készíthet a mederről, amilyenekre korábban nem volt lehetőség.

A kutatók az Urquhart-öböl térségére összpontosítanak. A helyszínt részben azért választották ki, mert a közelmúltban innen is érkeztek bejelentések a titokzatos lény feltűnéséről.

Megjelent a Loch Ness-i szörny?

A Loch Ness-i szörny, vagyis Nessie legendája évtizedek óta foglalkoztatja a közvéleményt. Bár tudományos bizonyíték továbbra sem került elő a létezésére, a beszámolók rendszeresen új lendületet adnak a kutatásoknak.

A szakemberek szerint az idei keresés körül különösen nagy a várakozás, mivel a friss észlelések újra felkorbácsolták az érdeklődést. A következő napokban kiderülhet, sikerül-e újabb nyomokat találni a világ egyik legismertebb rejtélyével kapcsolatban – írja az Independent.

