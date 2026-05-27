Ezt nagyon benézte: teljes lendülettel sétált bele a medencébe egy férfi – videón az égő jelenet

A felvételen jól látható, ahogy a londiner két hatalmas bőrönddel a kezében siet előre a csúszós területen, majd habozás nélkül egyenesen a vízbe gyalogol, hívta fel a figyelmet a New York Post.

A londiner ezt nagyon benézte, teljes lendülettel sétált bele a medencébe – Fotó: New York Post

Összekeverte a medencét a járdával a londiner

A beszámolók szerint a férfi annyira sietett az esőben, hogy egyszerűen nem vette észre a medence szélét. A helyiek szerint a vizes burkolat és a tükröződés miatt úgy tűnhetett, mintha a medence része is járható lenne. A kínos incidens egy Jangsuo megyei hotelben történt, nem messze a turisták körében népszerű Kujlin városától.

A medence körül állók azonnal a férfi segítségére siettek, többen esernyővel rohantak oda hozzá, miközben próbált kimászni a nagyjából 120 centiméter mély vízből. A jelenet még abszurdabbá vált attól, hogy a medencében úszógumik lebegtek, miközben a teljesen átázott dolgozó próbálta menteni a helyzetet.

Nem sérült meg, de a bőröndök sorsa rejtély

A helyi média szerint a férfi szerencsére nem sérült meg az esés során. Az azonban továbbra sem derült ki, hogy a vendégek csomagjai megsínylették-e a váratlan fürdőt. A hotel dolgozói azzal magyarázták a bakit, hogy a londiner sietett, ráadásul az eső is megnehezítette a tájékozódást.

A szálloda később közölte: a medence körül figyelmeztető táblák voltak elhelyezve, így szerintük a baleset pusztán szerencsétlen figyelmetlenség miatt történt. A videó azonban így is óriási sikert aratott az interneten, sokan pedig már most az év egyik legkínosabb hoteles bakijának nevezik az esetet.

