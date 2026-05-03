Sokkoló részletek derültek ki a Long Island-i sorozatgyilkosról

A Long Island-i sorozatgyilkos ügye újabb döbbenetes fordulatot vett, miután Rex Heuermann lánya, Victoria Heuermann megszólalt egy dokumentumfilmben. A nő elmondása szerint apja személyesen vallotta be neki, hogy több nőt is meggyilkolt — ráadásul a saját otthonukban – írja a Bild.

A Long Island-i sorozatgyilkos lánya, Victoria Heuermann a bíróság előtt — az ügy a 2010–2011 között feltárt Gilgo Beach-i gyilkosságsorozathoz köthető Fotó: DAVID DEE DELGADO / AFP

Long Island-i sorozatgyilkos: a lánya vallomása sokkolta a világot

A beszámoló szerint a férfi azt állította, „démonok vették át az irányítást” felette, és áldozatait már nem is tekintette embernek. A lány számára a legmegrázóbb az volt, hogy gyerekként abban a szobában játszott, ahol a gyilkosságok történtek — mindössze néhány méterre attól a helytől, ahol az áldozatokat feldarabolták.

Victoria Heuermann szerint legalább három nőt egy pincében található helyiségben öltek meg és daraboltak fel. Az egyik áldozatot ráadásul a családi ágyban gyilkolták meg.

Egyszerre volt szerető apa és sorozatgyilkos

— fogalmazott a nő, aki szerint a valóság feldolgozása szinte lehetetlen.

A hatóságok szerint Rex Heuermann legalább nyolc gyilkosságot ismert be, de az áldozatok száma ennél jóval magasabb is lehet.

A Gilgo Beach környékén eddig tizenegy ember maradványait találták meg.

Így bukott le a Long Island-i sorozatgyilkos

A nyomozók éveken át keresték az elkövetőt, míg végül egy hajszál, egy tanúvallomás és egy pizzás doboz vezetett a lebukásához.

A DNS-mintát egy kidobott pizzás dobozról szerezték meg, amely egyértelműen összekötötte Heuermannt a bűncselekményekkel. A férfi végül beismerte a gyilkosságokat, miután vádalkut kötött az ügyészséggel.

Az ítélethirdetés 2026. június 17-én várható.

A Long Island-i sorozatgyilkos nyomába eredt a Netflix

Háromrészes dokumentumsorozat készült a Gilgo Beachen történt gyilkosságokról, amelyek 1993 és 2011 között zajlottak, a feltételezett elkövetőt, Rex Heuermannt azonban csak 2023-ban tartóztatták le. A Long Island-i sorozatgyilkos nyomában március 31-én debütált a Netflixen.

