Azonosították a Fehér Háznál lövöldöző támadót – hátborzongató részletek derültek ki róla

Fegyveres incidens történt szombat este Washingtonban, a Fehér Ház egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál. Donald Trump amerikai elnök a lövöldözés idején az épületben tartózkodott.
Lövések dördültek el szombat este a Fehér Ház közelében, a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél kialakított biztonsági ellenőrzőpontnál. A lövöldözés során egy fegyveres tüzet nyitott a Secret Service és a rendőrség embereire, akik viszonozták a lövéseket. A támadót később a kórházban halottnak nyilvánították - tájékoztat a Daily Mail.

Lövöldözés a Fehér Háznál: órákra lezárták a környéke
Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata közölte, hogy az incidensben a rendvédelmi szervek állományából senki sem sérült meg. A tűzharc során azonban egy civil járókelő megsebesült. A hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, hogy őt a támadó lövései vagy a viszonttűz során találta-e el lövedék.

Korábban is ismerték a támadót

Több amerikai sajtóorgánum és rendvédelmi forrás szerint a támadó a 21 éves Nasire Best volt. A férfit a helyszínen lőtték meg, miután fegyvert rántott és tüzet nyitott az ellenőrzőpontnál szolgálatot teljesítő ügynökökre.

A New York Post és az NBC beszámolója szerint a marylandi férfi korábban már többször is a Titkosszolgálat látókörébe került. Információk szerint mentális problémákkal küzdött, és időnként azt állította magáról, hogy ő Jézus Krisztus.

A hatóságok szerint Bestet 2025 júniusában őrizetbe vették, miután fenyegető kijelentéseket tett és feltartóztatta az ügynököket a Fehér Ház egyik bejáratánál. Az eset után pszichiátriai vizsgálatra szállították. Néhány héttel később ismét letartóztatták, miután behatolt egy korlátozott területre a Fehér Ház közelében. Egy bíró ezt követően távoltartási végzést rendelt el vele szemben.

Akár harminc lövést is hallhattak

A helyszínen tartózkodó újságírók szerint a lövöldözés során akár harminc lövés is eldördülhetett. A környéken dolgozó riporterek és fotósok fedezékbe menekültek, miközben a Titkosszolgálat ügynökei azt kiabálták: „lövöldözés van” és „mindenki fedezékbe”.

Videófelvételeken látható volt, ahogy az ABC tudósítója, Selena Wang menedéket keres a lövések hallatán. A Fehér Házban tartózkodó újságírókat ideiglenesen a sajtóteremben tartották, amíg a biztonsági műveletek zajlottak.

A Fehér Ház komplexumát az incidens után lezárták, a korlátozásokat később feloldották.

A lövöldözés idején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban volt, ahol közel-keleti vezetőkkel tárgyalt egy Iránnal kapcsolatos békemegállapodásról.

Az FBI is bekapcsolódott a vizsgálatba. Kash Patel FBI-igazgató közölte, hogy az ügynökség támogatja a Secret Service munkáját az ügy kivizsgálásában.

Az eset közel egy hónappal azután történt, hogy egy fegyveres lövéseket adott le abban a szállodában, amely a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének vacsorájának adott otthont. A történtek miatt Trumpot és több más tisztviselőt is sietve kimenekítették a helyszínről

 

