Rendőrök lőttek le egy 40 év körüli férfit, aki elbarikádozta magát bedfordi otthonában, és lövöldözéssel fenyegetőzött – írja a Sun.

Lelőttek egy férfit Bedfordban, miután elbarikádozta magát és lövöldözéssel fenyegetőzött (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatóságok hétfő este érkeztek a helyszínre, miután több lakó is bejelentette, hogy valaki megrongálta az utcában parkoló autókat. A feltételezett gyanúsított ezután bezárkózott az otthonába.

A patthelyzet órákon át tartott, a helyi rendőrség mellett a speciális fegyveres erőket és egy túsztárgyalót is a helyszínre hívtak.

Kedd reggel a gyanúsított azonban lövöldözéssel fenyegetőzött, és fegyvert rántott, mire a speciális osztag tüzet nyitott. A férfi a helyszínen meghalt.

A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit, azt egyelőre nem tudni, hogy a fegyveres férfi tudatmódosító szer hatása alatt állt-e.

Lövöldözés történt Linzben, három ember életét vesztette

Ahogy arról az Origo néhány nappal ezelőtt beszámolt, lövöldözés történt az ausztriai Linzben. Egy étterem előtt történt a fegyveres támadás, a lövöldözésben három ember életét vesztette.