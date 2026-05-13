Lelőttek egy férfit Bedfordban, miután elbarikádozta magát és lövöldözéssel fenyegetőzött

Rendőrök lőttek le egy 40 év körüli férfit, aki elbarikádozta magát bedfordi otthonában, és lövöldözéssel fenyegetőzött – írja a Sun.
A hatóságok hétfő este érkeztek a helyszínre, miután több lakó is bejelentette, hogy valaki megrongálta az utcában parkoló autókat. A feltételezett gyanúsított ezután bezárkózott az otthonába.
A patthelyzet órákon át tartott, a helyi rendőrség mellett a speciális fegyveres erőket és egy túsztárgyalót is a helyszínre hívtak.
Kedd reggel a gyanúsított azonban lövöldözéssel fenyegetőzött, és fegyvert rántott, mire a speciális osztag tüzet nyitott. A férfi a helyszínen meghalt.
A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit, azt egyelőre nem tudni, hogy a fegyveres férfi tudatmódosító szer hatása alatt állt-e.
