Egyetlen lövés végzett a fiatal anyával egy bár előtt – barátai előtt halt meg az utcán

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Meghalt egy 30 éves édesanya, akit egy sheffieldi bár előtt lőttek le az ünnepi hétvégén Angliában. A lövöldözés áldozata egy ártatlan járókelő volt, aki csak szórakozni indult aznap este.
Hétfő hajnalban tragikus lövöldözés történt Sheffield belvárosában, az angliai South Yorkshire megyében. A 30 éves Shanice Brookes a One Four One bár előtt tartózkodott a West Streeten, amikor nem sokkal hajnali 2 óra 45 perc előtt egy lövés eltalálta őt.

Shanice Brookes, a lövöldözés áldozata ártatlan kívülálló volt
Fotó: Twitter

A fiatal nőt a helyszínen rendőrök és mentők próbálták megmenteni, majd kórházba vitték, de belehalt súlyos sérüléseibe.

A rendőrség közölte, hogy Shanice Brookes ártatlan kívülálló volt, semmilyen módon nem kapcsolódott az incidenshez. A nyomozók szerint egyszerűen rosszkor került a lövöldözés közelébe.

A nő édesanya volt, Sheffieldben egy jótékonysági szervezetnél dolgozott, hamarosan diplomát szerzett volna.

Hozzátartozói megrendítő közleményben búcsúztak tőle. Azt írták, Shanice olyan energiával rendelkezett, amit lehetetlen volt elfelejteni. Szerintük bárhová belépett, azonnal beragyogta a helyiséget nevetésével és személyiségével. A család úgy fogalmazott, hogy Shanice nemcsak szerető édesanya volt, hanem pótolhatatlan barát, unokatestvér és keresztanya is. Kisfia jelentette számára a világot – írja a Mirror.

Andy Knowles főfelügyelő hangsúlyozta: az embereknek joguk van biztonságban szórakozni egy esti kikapcsolódás során.

Sokan azt mondják, az ártatlan áldozatok rossz helyen voltak rossz időben. Shanice azonban nem volt rossz helyen. Mindannyiunknak jogunk van úgy elmenni otthonról, hogy biztonságban haza is térünk

– fogalmazott a nyomozó.

A rendőrség szerint az eset ismét megmutatta, milyen pusztító következményekkel jár a fegyveres erőszak a családokra és közösségekre nézve. A hatóságok most szemtanúk jelentkezését várják, és arra kérnek mindenkit, hogy ne hallgassanak, ha információjuk van az elkövetőkről.

A nyomozók közzétettek egy képet a helyszínről, valamint egy járműről is, amely szerintük kapcsolatban állhat a lövöldözéssel. A rendőrség továbbra is nagyszabású nyomozást folytat, hogy megtalálják a felelősöket és igazságot szolgáltassanak Shanice Brookes családjának.

