Gépfegyverrel a kezében lövöldözött egy volt tengerészgyalogos az Egyesült Államokban

2026. május 11-én, hétfő délután lövöldözés tört ki az amerikai Massachusetts állambeli Cambridge-ben, a Memorial Drive-on. A hatóságok szerint a 46 éves Tyler Brown gépkarabélyszerű fegyverrel sétált az út közepén, és tüzet nyitott az arra haladó autókra – írja a CBS News.
Autókra lövöldözött egy férfi az USA-ban
A férfi 50-60 lövést adott le, legalább egy tucat járművet eltalált, két külön autóban ülő férfi pedig életveszélyesen megsérült. Egy postai teherautót is találat ért, a golyó a szélvédőn át csapódott be, nem messze a sofőr fejtámlájától. A környéken tartózkodók pánikba estek, többen autójukból kiugorva menekültek.
A lövöldözésnek egy állami rendőr és egy fegyvertartási engedéllyel rendelkező civil, volt tengerészgyalogos vetett véget. Mindketten a támadó felé indultak, majd tüzet nyitottak rá.
Brown több lövést kapott a végtagjain, őrizetbe vették, és egy bostoni kórház intenzív osztályán kezelik.
A rendőrség már a támadás előtt kereste Brownt, mert a pártfogó felügyelője szerint öngyilkosságra utaló kijelentést tett. A férfi ellen több vádpontban indult eljárás, köztük két rendbeli, fegyveres gyilkossági kísérlet miatt. Kiderült az is, hogy 2021-ben már börtönre ítélték, mert rálőtt egy bostoni rendőrre.
