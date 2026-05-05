Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

Lövöldözés tört ki a Fehér Háznál – egy gyermek is megsérült

Fegyveres incidens miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Washington egyik legforgalmasabb részén. A lövöldözés a Fehér Ház közelében történt, ahol egy gyermek is megsérült.
Késő délután lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, amikor az amerikai Titkos Szolgálat emberei intézkedés közben tüzet váltottak egy fegyveres férfival. A lövöldözés során egy, a környéken tartózkodó gyermek megsérült, őt és a gyanúsítottat is kórházba szállították - tájékoztat a Politico.

Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, amikor a United States Secret Service ügynökei fegyveres férfival kerültek tűzharcba Fotó: Unsplash
A védett személyek biztonságáért felelős szervezet a közösségi médiában erősítette meg az incidenst, amelyről annyi derült ki, hogy a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak és rálőttek.

Az eset a Washington Monument és a National Mall közelében történt, amely általában turistákkal zsúfolt, kiemelten védett terület.

A férfit kórházba vitték, állapotáról nem adtak tájékoztatást. A körülményeket Washington rendőrsége vizsgálja. Az incidens a Fehér Háztól nagyjából 1 kilométerre történt, a Washington-emlékmű közelében.

