Drámai fordulat a focipályán: halálos lövöldözés lett a játékból

Lövöldözés rázta meg Michigan államot egy focimeccs miatti vita után, amely két ember életét követelte. A rendőrség szerint egy 18 éves fiatal fegyvert rántott, miután nem engedték be egy spontán játékra. A tragédia során egy 15 éves fiú és egy nő is meghalt – írja a New York Post.

Lövöldözés rázta meg Michigan államot egy focimeccs miatti vita után – Fotó: Unsplash

Lövöldözés focimeccs miatt: tragédiába fulladt a játék

A Grand Rapids közelében, egy Southwest Elementary School melletti területen kedden este gyerekek játszottak focit, amikor egy 18 éves fiatal csatlakozni akart a játékhoz, de elutasították. A város ideiglenes rendőrfőnöke szerint ez vezetett a végzetes konfliktushoz. A vita gyorsan elfajult: a fiatal elővette a fegyverét, és rálőtt a 15 éves fiúra.

A lövöldözésnek több gyermek is szemtanúja volt, a rendőrség szerint legalább hét-nyolc kiskorú látta a történteket.

A lövések után egy felnőtt nő sietett a fiú segítségére, és megpróbált közbelépni. A gyanúsított azonban őt is célba vette, és halálosan megsebesítette.A támadó ezután elmenekült a helyszínről, de a hatóságok később elfogták és őrizetbe vették. Az eset miatt két közeli iskolában is felfüggesztették a tanítást, hogy a közösség feldolgozhassa a történteket. A környék lakóit sokkolta a tragédia, a rendőrség tovább vizsgálja a lövöldözés körülményeit.