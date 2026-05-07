Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Vak bíró és Michael Jackson a Bayern-PSG meccsen: íme, a legjobb mémek

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

lövöldözés

Drámai fordulat a focipályán: halálos lövöldözés lett a játékból

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy egyszerű játékból lett tragédia az Egyesült Államokban. A lövöldözés során két ember is életét vesztette, köztük egy 15 éves fiú.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésfocimeccsvitatragédia

Lövöldözés rázta meg Michigan államot egy focimeccs miatti vita után, amely két ember életét követelte. A rendőrség szerint egy 18 éves fiatal fegyvert rántott, miután nem engedték be egy spontán játékra. A tragédia során egy 15 éves fiú és egy nő is meghalt – írja a New York Post.

Lövöldözés rázta meg Michigan államot egy focimeccs miatti vita után
Lövöldözés rázta meg Michigan államot egy focimeccs miatti vita után – Fotó: Unsplash

Lövöldözés focimeccs miatt: tragédiába fulladt a játék

A Grand Rapids közelében, egy Southwest Elementary School melletti területen kedden este gyerekek játszottak focit, amikor egy 18 éves fiatal csatlakozni akart a játékhoz, de elutasították. A város ideiglenes rendőrfőnöke szerint ez vezetett a végzetes konfliktushoz. A vita gyorsan elfajult: a fiatal elővette a fegyverét, és rálőtt a 15 éves fiúra. 

A lövöldözésnek több gyermek is szemtanúja volt, a rendőrség szerint legalább hét-nyolc kiskorú látta a történteket.

A lövések után egy felnőtt nő sietett a fiú segítségére, és megpróbált közbelépni. A gyanúsított azonban őt is célba vette, és halálosan megsebesítette.A támadó ezután elmenekült a helyszínről, de a hatóságok később elfogták és őrizetbe vették. Az eset miatt két közeli iskolában is felfüggesztették a tanítást, hogy a közösség feldolgozhassa a történteket. A környék lakóit sokkolta a tragédia, a rendőrség tovább vizsgálja a lövöldözés körülményeit.

Brutális iskolai lövöldözés: 13 éves fiú nyitott tüzet, többen meghaltak

Pánik tört ki a São José Intézetben, a diákok sikoltozva próbáltak menekülni a lövések elől. Az iskolai lövöldözés során két női dolgozó életét vesztette, többen megsérültek, miközben a gyerekek az épületből próbáltak kijutni.

 

Lövöldözés: dühből mészárolt – pénzügyi vita után nyitott tüzet

Két ember életét vesztette, három pedig megsérült egy brutális támadássorozatban az Egyesült Államokban. A lövöldözés több helyszínen történt Texasban, és egyetlen elkövetőhöz köthető, aki rövid időn belül nyitott tüzet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!