San Diegó-i lövöldözés – Szülői bejelentés előzte meg a halálos mecsettámadást

A támadás 2026. május 18-án, hétfőn történt az Egyesült Államokban, Kalifornia államban, San Diegóban, egy mecsettel egybeépült iszlám központnál. Ahogy az Origon megírtuk lövöldözés három halálos áldozatot követelt, köztük egy biztonsági őrt, aki a rendőrség szerint további életeket menthetett meg.
Lövöldözés egy San Diegó-i mecsetben – a támadás előtt már keresték a fiatalokat
A rendőrséget az egyik támadó édesanyja értesítette,
mert fia korábban öngyilkosságról beszélt, majd katonai terepruhában, társával együtt eltűnt. A nő azt is jelezte, hogy több fegyver és egy autó is hiányzik az otthonukból.
A két, 17 és 18 éves támadó az iszlám központnál nyitott tüzet. A rendőrök néhány percen belül a helyszínre érkeztek, a diákokat biztonságban evakuálták. A hatóságok az ügyet gyűlöletbűncselekményként kezelik.
A támadók is meghaltak
A két fiatal holttestét néhány utcával arrébb, egy autóban találták meg. Az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosságot követtek el. A tragédia megrázta a helyi közösséget, a nyomozás folytatódik – közölte az MTI.
