Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Szoboszlait a modern futballisták mintapéldájának tartják az angolok

Ausztria

Lövöldözés történt Linzben, három ember életét vesztette

Három ember meghalt csütörtökön az ausztriai Linzben, miután egy étterem előtt fegyveres támadás történt. A lövöldözés ügyében a rendőrség közlése szerint vizsgálat indult.
Az eset 2026. május 7-én, csütörtökön történt Ausztriában, Linzben, egy étterem előtt. A lövöldözés következtében három ember vesztette életét, a tragédiáról a rendőrség szóvivője számolt be az MTI tájékoztatása szerint.

Lövöldözés Ausztriában – Kettős gyilkosság és öngyilkosság Linzben: A rendőrség paravánokat és sátrakat állított fel a parkolóban. A területet lezárták.
Fotó: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM

Többen meghaltak a lövöldözésben

A Kronen Zeitung osztrák lap beszámolója szerint kettős gyilkosság és öngyilkosság történt csütörtök délután egy linzi étterem előtt. A lövöldöző feltehetően a két áldozat apja és férje. Az újság első jelentései szerint egy 90 éves osztrák férfi állítólag lelőtte és megölte közel 90 éves feleségét és körülbelül 60 éves lányát a linzi Lüftner fogadó előtt, mielőtt öngyilkos lett volna. 

Vizsgálják a körülményeket

A Krone szerint valószínűleg öröklési vita áll a véres tett mögött. Egy búcsúlevelet is találtak, de a rendőrség egyelőre még vizsgálja, pontosan mi vezethetett a halálos kimenetelű esethez.

