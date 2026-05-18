Elszabadult a pokol egy faluban – többen meghaltak, köztük ártatlan gyerekek is

Véres lövöldözés volt vasárnap egy mexikói faluban. A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott.

Ismeretlen fegyveresek megöltek tíz embert, köztük három gyermeket egy mexikói faluban helyi idő szerint vasárnap hajnalban - közölték a helyi hatóságok.

A támadást Puebla államban, Tehuitzingo településen követték el.

A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, és a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt.

Az áldozatok között egy csecsemő, valamint egy 10 és egy 14 éves gyermek is van.

A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban – írja az MTI.

Drogkartellek és véres lövöldözések Mexikóban

Bár úgy tűnik, hogy a mostani esetnek semmi köze nincs szervezett bűnözéshez, vagy a mexikói drogkartellek tevékenységéhez, a latin-amerikai országban gyakran fordulnak elő véres összecsapások a különféle drogkereskedő szervezetek és a mexikói kormány között.

At least 10 people have been killed in a shooting in the city of Tehuitzingo in the Mexican state of Puebla.

2026 áprilisában elfogták az egyik legrettegettebb drogkartell egy magasrangú vezetőjét.

A mexikói haditengerészet Nayarit államban elfogta Audias Flores Silvát, alias El Jardinerót (A kertész), a Jalisco Új Generációs Kartell, vagyis a CJNG egyik kulcsfiguráját. A férfit El Mirador kis közösségében kapták el, egy 19 hónapig tartó megfigyelési művelet után.

A hatóságok szerint El Jardinero egy kabinban bujkált, komoly fegyveres védelemmel. Körülötte 30 kisteherautó és mintegy 60 testőr volt. A műveletben megfigyelő repülőgépek, négy helikopter, 120 közvetlen akcióban részt vevő katona és további 400 haditengerészeti ember vett részt.

Csillogás mögött a pokol – a kartellkirálynők véres titkai

