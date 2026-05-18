Elszabadult a pokol egy faluban – többen meghaltak, köztük ártatlan gyerekek is

Véres lövöldözés volt vasárnap egy mexikói faluban. A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott.
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Ismeretlen fegyveresek megöltek tíz embert, köztük három gyermeket egy mexikói faluban helyi idő szerint vasárnap hajnalban - közölték a helyi hatóságok.
A támadást Puebla államban, Tehuitzingo településen követték el.
A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, és a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt.
Az áldozatok között egy csecsemő, valamint egy 10 és egy 14 éves gyermek is van.
A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban – írja az MTI.
Drogkartellek és véres lövöldözések Mexikóban
Bár úgy tűnik, hogy a mostani esetnek semmi köze nincs szervezett bűnözéshez, vagy a mexikói drogkartellek tevékenységéhez, a latin-amerikai országban gyakran fordulnak elő véres összecsapások a különféle drogkereskedő szervezetek és a mexikói kormány között.
2026 áprilisában elfogták az egyik legrettegettebb drogkartell egy magasrangú vezetőjét.
A mexikói haditengerészet Nayarit államban elfogta Audias Flores Silvát, alias El Jardinerót (A kertész), a Jalisco Új Generációs Kartell, vagyis a CJNG egyik kulcsfiguráját. A férfit El Mirador kis közösségében kapták el, egy 19 hónapig tartó megfigyelési művelet után.
A hatóságok szerint El Jardinero egy kabinban bujkált, komoly fegyveres védelemmel. Körülötte 30 kisteherautó és mintegy 60 testőr volt. A műveletben megfigyelő repülőgépek, négy helikopter, 120 közvetlen akcióban részt vevő katona és további 400 haditengerészeti ember vett részt.
