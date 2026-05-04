Vérfürdő lett a tóparti buliból, rengeteg mentő érkezett – videó

Súlyos lövöldözés történt az Egyesült Államokban egy tóparti bulin. Legalább tíz embert kórházba szállítottak vasárnap este az Oklahoma City közelében található Arcadia-tónál, miután lövések dördültek el egy nagyobb rendezvényen.

Fotó: cottonbro studio/Pexels

A rendőrök helyi idő szerint este 9 óra körül érkeztek a helyszínre. A sérülteket mentők vitték kórházakba Oklahoma City térségében, állapotukról csak annyit közöltek, hogy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. A hatóságok szerint a sérültek száma még emelkedhet, mert többen saját maguk mentek kórházba.

At least 4 found with gunshot wounds in car after shooting in Edmond, Oklahoma https://t.co/rj56stpvtR pic.twitter.com/AdD4rm7mK4 — Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026

Gyanúsítottat egyelőre nem vettek őrizetbe, de a rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy további közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. A nyomozást az edmondi rendőrség vezeti. A tó népszerű kirándulóhely, ahol sokan piknikeznek, kempingeznek és vízi sportolnak – számolt be a CNN.

Fegyveres támadás történt egy virginiai egyetem katonai képzésén. Az egyetemen történt terrortámadás egy halálos áldozatot és két sebesültet hagyott maga után. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, akit 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.

Drámai jelenetek játszódtak le szerda reggel Minneapolis déli részén, az amerikai Szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke lelőtt egy nőt rendőri akció közben, miután a hatóságok szerint az áldozat az autójával megpróbálta elütni az egyik tisztet. A lövöldözésről videó is készült, és heves vitát váltott ki a város vezetése és a szövetségi hatóságok között.