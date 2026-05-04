Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

lövöldözés

Vérfürdő lett a tóparti buliból, rengeteg mentő érkezett – videó

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos eset történt Oklahoma City közelében, az Arcadia-tónál. Lövöldözés történt egy tóparti bulin, ahol legalább tíz embert kórházba szállítottak. A lövések egy nagyobb rendezvényen dördültek el vasárnap este.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésbuliEgyesült Államok

Súlyos lövöldözés történt az Egyesült Államokban egy tóparti bulin. Legalább tíz embert kórházba szállítottak vasárnap este az Oklahoma City közelében található Arcadia-tónál, miután lövések dördültek el egy nagyobb rendezvényen.

Lövöldözés volt az Egyesült Államokban, az Arcadia-tónál – Többen megsérültek (illusztráció)
Lövöldözés volt az Egyesült Államokban, az Arcadia-tónál – Többen megsérültek (illusztráció)Fotó: cottonbro studio/Pexels

Lövöldözés az Egyesült Államokban

A rendőrök helyi idő szerint este 9 óra körül érkeztek a helyszínre. A sérülteket mentők vitték kórházakba Oklahoma City térségében, állapotukról csak annyit közöltek, hogy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. A hatóságok szerint a sérültek száma még emelkedhet, mert többen saját maguk mentek kórházba.

Gyanúsítottat egyelőre nem vettek őrizetbe, de a rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy további közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. A nyomozást az edmondi rendőrség vezeti. A tó népszerű kirándulóhely, ahol sokan piknikeznek, kempingeznek és vízi sportolnak – számolt be a CNN.

Terrortámadás történt egy amerikai egyetemen

Fegyveres támadás történt egy virginiai egyetem katonai képzésén. Az egyetemen történt terrortámadás egy halálos áldozatot és két sebesültet hagyott maga után. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, akit 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.

Halálos lövöldözés USA-ban: ICE-ügynök lőtt le egy nőt

Drámai jelenetek játszódtak le szerda reggel Minneapolis déli részén, az amerikai Szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke lelőtt egy nőt rendőri akció közben, miután a hatóságok szerint az áldozat az autójával megpróbálta elütni az egyik tisztet. A lövöldözésről videó is készült, és heves vitát váltott ki a város vezetése és a szövetségi hatóságok között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!