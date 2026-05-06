Lövöldözés: dühből mészárolt – pénzügyi vita után nyitott tüzet

A lövöldözés kedden délelőtt történt a Carrollton városában, amely Dallas közelében található. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadó először egy koreai bevásárlóközpontban kezdett lövöldözni, majd egy közeli lakásnál folytatta az ámokfutást – írja az ABC.

Lövöldözés: a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, miután két helyen is halálos támadás történt Fotó:Illusztráció/Unplash

Lövöldözés – két helyszínen csapott le a támadó

A hatóságok szerint az első lövések a K Towne Plaza nevű bevásárlóközpontban dördültek el nem sokkal délelőtt 10 óra előtt. A helyszínen egy férfi azonnal életét vesztette, míg három másik személy — két férfi és egy nő — súlyos sérüléseket szenvedett.

Miközben a rendőrök még az első helyszínen dolgoztak, újabb riasztás érkezett: néhány kilométerrel arrébb, az Old Denton Road környékén egy lakásban is lövöldözés történt. Ott egy másik férfi holttestére bukkantak.

Üzleti vita állhat a háttérben

A rendőrség gyorsan elfogta a 69 éves elkövetőt, Seung Ho Hant, aki gyalogosan próbált elmenekülni. A hatóságok szerint a férfi nem véletlenszerűen választotta ki áldozatait.

A nyomozás eddigi adatai alapján a sértettek és a támadó üzleti kapcsolatban álltak egymással. A gyanúsított elismerte, hogy pénzügyi nézeteltérések miatt lett dühös, és ez vezetett a tragédiához.

Nem volt véletlenszerű támadás

A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy az eset nem tekinthető véletlenszerű lövöldözésnek. Az áldozatok egy üzleti megbeszélésen vettek részt, amikor a támadó tüzet nyitott.

A hatóságok szerint jelenleg nincs közvetlen veszély a lakosságra, ugyanakkor a történteket „rendkívül összetett ügyként” kezelik, mivel több helyszínen zajlottak az események.

Lövöldözés tört ki a Fehér Háznál – egy gyermek is megsérült

Fegyveres incidens miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Washington egyik legforgalmasabb részén. A lövöldözés a Fehér Ház közelében történt, ahol egy gyermek is megsérült.

Vérfürdő lett a tóparti buliból, rengeteg mentő érkezett – videó

Súlyos eset történt Oklahoma City közelében, az Arcadia-tónál. Lövöldözés történt egy tóparti bulin, ahol legalább tíz embert kórházba szállítottak. A lövések egy nagyobb rendezvényen dördültek el vasárnap este.