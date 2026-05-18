Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

Könnygázt vetettek be egy luxusóra miatt – elszabadult a pokol Európa nagyvárosaiban

Döbbenetes jelenetek játszódtak le Európa több nagyvárosában. Egy új luxusóra megjelenése miatt verekedések törtek ki, a rendőrök könnygázt vetettek be, több üzletet pedig biztonsági okokból be kellett zárni.
A Swatch és az Audemars Piguet közös limitált órája akkora őrületet váltott ki, hogy emberek ezrei táboroztak napokon át az üzletek előtt. Az új „Royal Pop” nevű modell hivatalosan körülbelül 385 euróba (140 ezer Ft) kerül, vagyis jóval olcsóbb, mint egy klasszikus luxusóra. Sokan ezért életük nagy lehetőségének látták, hogy olcsón juthassanak hozzá egy presztízsmárkához. A boltok előtt azonban hamar elszabadultak az indulatok, mutatott rá a Focus.

 

Párizsban is hatalmas tömeg gyűlt össze az új „luxusóra” megjelenése miatt – Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas

Rendőrök, könnygáz, verekedések

A legsúlyosabb jelenetek Londonban, Manchesterben, Cardiffban és Birminghamben történtek. A brit sajtó szerint tömegek törték át a kordonszalagokat, a biztonsági őrök pedig képtelenek voltak megfékezni az embereket. Cardiffban egy embert le is tartóztattak.

Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be mintegy 300 ember ellen, miután kezelhetetlenné vált a helyzet. Milánóból olyan videók kerültek fel az internetre, amelyeken emberek ütlegelik egymást az üzlet előtt.

A káosz miatt több németországi Swatch üzlet – például Düsseldorfban és Kölnben – inkább ki sem nyitott a megjelenés napján. A cégek attól tartottak, hogy a tömeg erőszakossá válhat.

Through its Royal Pop collection, Swatch has teamed up with the Swiss luxury jeweller Audemars Piguet. This partnership between the two Swiss watchmakers generated great excitement among enthusiasts, with some even camping out for several days before the launch, occasionally causing disturbances outside the French boutiques, in Paris, the 16 may 2026. Swatch, a travers sa collection Royal Pop, s est associee au joaillier de luxe suisse Audemars Piguet. Cette alliance entre les deux horlogers helvetiques suscitait une vive attente chez les passionnes, certains n hesitant pas a camper plusieurs jours avant le lancement, occasionnant parfois des incidents aux abords des boutiques francaises, a Paris, le 16 mai 2026. (Photo by Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)
Emiatt az óramodell miatt tört ki a hisztéria Európa-szerte – Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas

Őrült összegekért talál gazdára a „luxusóra" az interneten

Az egész hisztériát főként a viszonteladók fűtik. Az első példányok már néhány órával a megjelenés után felkerültek az internetre, méghozzá elképesztő áron. Egyes darabokért 2000-3000 eurót (723 ezer-1,085 millió Ft) is elkérnek, vagyis akár nyolcszoros haszonnal próbálják továbbadni az órát.

A Swatch időközben közölte: a különleges modell több hónapig elérhető lesz, és arra kérte a vásárlókat, hogy ne gyűljenek nagy tömegben az üzletek előtt.

