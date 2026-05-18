Könnygázt vetettek be egy luxusóra miatt – elszabadult a pokol Európa nagyvárosaiban

A Swatch és az Audemars Piguet közös limitált órája akkora őrületet váltott ki, hogy emberek ezrei táboroztak napokon át az üzletek előtt. Az új „Royal Pop” nevű modell hivatalosan körülbelül 385 euróba (140 ezer Ft) kerül, vagyis jóval olcsóbb, mint egy klasszikus luxusóra. Sokan ezért életük nagy lehetőségének látták, hogy olcsón juthassanak hozzá egy presztízsmárkához. A boltok előtt azonban hamar elszabadultak az indulatok, mutatott rá a Focus.

Párizsban is hatalmas tömeg gyűlt össze az új „luxusóra” megjelenése miatt – Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas

Rendőrök, könnygáz, verekedések

A legsúlyosabb jelenetek Londonban, Manchesterben, Cardiffban és Birminghamben történtek. A brit sajtó szerint tömegek törték át a kordonszalagokat, a biztonsági őrök pedig képtelenek voltak megfékezni az embereket. Cardiffban egy embert le is tartóztattak.

Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be mintegy 300 ember ellen, miután kezelhetetlenné vált a helyzet. Milánóból olyan videók kerültek fel az internetre, amelyeken emberek ütlegelik egymást az üzlet előtt.

A káosz miatt több németországi Swatch üzlet – például Düsseldorfban és Kölnben – inkább ki sem nyitott a megjelenés napján. A cégek attól tartottak, hogy a tömeg erőszakossá válhat.

Emiatt az óramodell miatt tört ki a hisztéria Európa-szerte – Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas

Őrült összegekért talál gazdára a „luxusóra" az interneten

Az egész hisztériát főként a viszonteladók fűtik. Az első példányok már néhány órával a megjelenés után felkerültek az internetre, méghozzá elképesztő áron. Egyes darabokért 2000-3000 eurót (723 ezer-1,085 millió Ft) is elkérnek, vagyis akár nyolcszoros haszonnal próbálják továbbadni az órát.

A Swatch időközben közölte: a különleges modell több hónapig elérhető lesz, és arra kérte a vásárlókat, hogy ne gyűljenek nagy tömegben az üzletek előtt.

Eyewitness video from Milan shows chaotic scenes outside a Swatch store as crowds gathered for the launch of a new Swatch x Audemars Piguet collaboration. Shoppers were seen pushing, shouting, and scuffling as demand for the limited-edition watch quickly escalated into disorder.… pic.twitter.com/jXtI6C1IA2 — APT News (@APT__News) May 17, 2026

Erről is írtunk korábban az Origón:

Rasszizmussal vádolják a világhírű céget egy reklám miatt

A svájci óragyártó, a Swatch elnézést kért és visszavonta azt a reklámját, amelyen egy távol-keleti modell a szeme sarkát húzogatja, és ezzel a szemrése még a szokásosnál is szűkebbé válik. A jelenet miatt a gyártót a kínai közösségi médiában rasszizmussal vádolták meg, és termékeinek bojkottjára szólítottak fel.