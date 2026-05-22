Kullancscsípés – ha ez a tünet jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz!

A Lyme-kór kialakulásának kockázata jelentősen megnőhet, ha a kullancs több mint 12 órán keresztül a bőrben marad. A fertőzést a Borrelia baktérium okozza, amelyet a kullancsok akár harmada is hordozhat egyes térségekben – írja a Focus.

A Lyme-kór egyik legveszélyesebb jele a kullancscsípés után megjelenő kokárdaszerű bőrpír lehet

Lyme-kór tünetei: ezt a jelet nem szabad figyelmen kívül hagyni

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a kullancsot minél hamarabb eltávolítsák. Nem minden kullancscsípés vezet fertőzéshez, azonban ha tünetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A legjellegzetesebb tünet az úgynevezett kokárdaszerű bőrpír, amely a csípés helyén jelenik meg. Ez a folt általában halványabb középpel és pirosabb szélekkel rendelkezik, majd fokozatosan terjed kifelé.

A Lyme-kór tünetei azonban nem mindenkinél egyformák. Előfordulhat, hogy a fertőzés bőrpír nélkül alakul ki, ezért az influenzaszerű tünetekre is figyelni kell.

A kullancscsípést követő 3–30 napban fejfájás, végtagfájdalom, levertség vagy hőemelkedés is jelentkezhet.

Nincs védőoltás a Lyme-kór ellen

A kullancsok által terjesztett kullancsencephalitisszel szemben a Lyme-kór ellen jelenleg nincs elérhető védőoltás. Éppen ezért a megelőzés különösen fontos.

A szakértők hosszú ruházatot, zárt cipőt és a test alapos átvizsgálását javasolják minden kirándulás vagy erdei séta után.

Terjed egy veszélyes kór, rémes betegségeket okoz

A kullancsok által terjesztett Lyme-kór nemcsak fizikai, hanem súlyos mentális problémákat is okozhat. A betegség hosszú távú hatásai az idegrendszer gyulladását, kognitív zavarokat és komoly hangulati problémákat idézhetnek elő, amelyek akár személyiségváltozást is eredményezhetnek. Az új kutatások szerint a Lyme-kór mentális vonatkozásai sokkal súlyosabbak lehetnek, mint azt korábban gondolták.

A Lyme-kór a szívet is komolyan roncsolhatja

Szeptember 29-e a Szív Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségekre és azok megelőzésének fontosságára, mivel ezek világszerte a vezető halálokok közé tartoznak. Ami viszont kevésbé ismert, hogy egyes fertőző betegségek is komoly károkat okozhatnak a szívünkben. Ilyen például a Lyme-kór is.

