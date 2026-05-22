Felfoghatatlan tragédia történt a világ egyik leghíresebb túraútvonalán

A Machu Picchu baleset az Inka ösvény egyik veszélyes szakaszán történt, amikor Matthew Cameron Paton egy turistacsoporttal és idegenvezetővel haladt a világhírű romváros felé. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy fa hídon próbált átkelni, amikor megbotlott, majd reflexből megkapaszkodott a korlátban – írja a BBC.

A tragédia pillanatok alatt bekövetkezett. A beszámolók szerint a korlát nem bírta a terhelést, leszakadt, a turista pedig a mély szakadékba zuhant. A mentőalakulatok órákon át keresték a férfit, végül körülbelül 300 méterrel lejjebb találták meg a holttestét a „50 Gradas” nevű szakasz közelében.

Matthew Cameron Paton nagyjából tizenkét nappal a tragédia előtt érkezett Peruba a feleségével. A család később megrendítő nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írták: teljesen összetörtek a történtek miatt.

Elmondásuk szerint a férfi régóta arról álmodott, hogy egyszer eljuthat Peruba és végigjárhatja a híres túraútvonalat. Hozzátették, hogy számára mindig a család volt a legfontosabb, imádta a feleségét és három gyermekét.

Az ausztrál hatóságok közölték, hogy Matthew Cameron Paton 2009 óta szolgált a Victoria Police kötelékében, és hamarosan magasabb beosztásba lépett volna elő.

Kollégái szerint rendkívül segítőkész, humoros és tisztelt ember volt, aki sokat tett a fiatal rendőrök képzéséért is. Az ausztrál rendőrszövetség közleményben fejezte ki részvétét, hangsúlyozva, hogy a férfi halála mindenkit sokkolt.

A perui hatóságok jelenleg is vizsgálják a Machu Picchu baleset pontos körülményeit. A nyomozók azt próbálják kideríteni, hogy a korlát állapota megfelelő volt-e, illetve történhetett-e mulasztás a túraútvonal karbantartásával kapcsolatban.

A Machu Picchuhoz vezető Inka ösvény a világ egyik legismertebb turistacélpontja, ugyanakkor a meredek hegyi szakaszok és a változó időjárás miatt komoly veszélyeket is rejthet.