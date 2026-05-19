„Ő egy háziasított, béna kacsa” – döbbenetes dolog derült ki Macronról és a feleségéről

Egy frissen megjelent könyv szerint Emmanuel Macron francia elnök szinte teljesen a felesége befolyása alatt áll, miközben házasságukat féltékenység, politikai játszmák és személyes válságok terhelik.
Amikor Emmanuel Macron először lett Franciaország elnöke, Jupiterként próbálta bemutatni magát: távolságtartó, mindenek felett álló vezetőként.

Macron és felesége – Fotó: KAY NIETFELD

Macron retteg a bukástól? Egy könyv szerint a felesége nélkül összeomlana

Egy új könyv szerint azonban a 48 éves politikus valójában döntésképtelen, állandó megfelelési kényszerrel küzd, és egyre inkább a felesége, Brigitte Macron befolyása alatt áll – írja a The Telegraph.

Florian Tardif, a Paris Match újságírója az „Un couple (presque) parfait” című könyvében azt állítja, hogy az elnökség valódi mozgatórugója nem Macron hideg racionalitása, hanem 

a házasságuk érzelmi dinamikája és az egyre növekvő feszültség közöttük.

A könyv szerint Brigitte Macron politikailag ügyesebb, érzelmileg intelligensebb és határozottabb férjénél, míg Macron állandóan attól fél, hogy elveszíti a jelentőségét, amikor véget ér az elnöksége.

A szerző azt írja, hogy Macron már 2017-ben, az Élysée-palotába költözéskor kijelentette felesége kabinetfőnökének:

Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este azt mondja nekem, hogy boldogtalan, akkor nem fogom kibírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.”

A könyv szerint Macron annyira függ a feleségétől, hogy ha nem látja őt maga körül, pánikba esik.

„Brigitte, Brigitte…” – idézett egy korábbi tanácsadót a szerző. „Aztán meglátja őt, és megnyugszik.”

A szerző szerint Brigitte Macron politikai kérdésekben is komoly befolyással bír. Állítólag ő akadályozta meg például egy népszavazás bejelentését 2025-ben, mert attól tartott, hogy az Macron elleni bizalmatlansági szavazássá válna.

A könyv részletesen foglalkozik Macron 2024-es előrehozott választási kudarcával is. A szerző szerint az elnök teljesen összeomlott, és Brigitte karjaiban keresett vigaszt az Élysée-palota teraszán.

A legnagyobb botrányt azonban egy állítólagos féltékenységi jelenet okozhatja. Tardif szerint a 2025 májusában Vietnámban készült, sokat emlegetett „pofonos jelenet” mögött az állhatott, hogy Brigitte Macron egy üzenetet talált férje telefonján Golshifteh Farahani francia-iráni színésznőtől.

French-Iranian actress and president of the Jury Golshifteh Farahani poses on the red carpet at the end of the 51st edition of the Deauville American film festival, in Deauville, northwestern France on September 13, 2025. (Photo by LOU BENOIST / AFP)
Golshifteh Farahani – Fotó: LOU BENOIST / AFP

A könyv szerint Brigitte-et nem is maga az üzenet zavarta leginkább, hanem az, amit sugallt: hogy létezhet egy másik nő az elnök életében.

A szerző szerint Brigitte Macron különösen bizalmatlan a fiatal és ambiciózus nőkkel szemben, akik a férje közelébe kerülnek.

A könyv végén az is szerepel, hogy Brigitte Macron állítólag attól fél, egyszer hiába áldozott fel mindent a férjéért, mert Macron végül elhagyhatja őt.

 

 

