„Ő egy háziasított, béna kacsa” – döbbenetes dolog derült ki Macronról és a feleségéről

Amikor Emmanuel Macron először lett Franciaország elnöke, Jupiterként próbálta bemutatni magát: távolságtartó, mindenek felett álló vezetőként.

Macron retteg a bukástól? Egy könyv szerint a felesége nélkül összeomlana

Egy új könyv szerint azonban a 48 éves politikus valójában döntésképtelen, állandó megfelelési kényszerrel küzd, és egyre inkább a felesége, Brigitte Macron befolyása alatt áll – írja a The Telegraph.

Florian Tardif, a Paris Match újságírója az „Un couple (presque) parfait” című könyvében azt állítja, hogy az elnökség valódi mozgatórugója nem Macron hideg racionalitása, hanem

a házasságuk érzelmi dinamikája és az egyre növekvő feszültség közöttük.

A könyv szerint Brigitte Macron politikailag ügyesebb, érzelmileg intelligensebb és határozottabb férjénél, míg Macron állandóan attól fél, hogy elveszíti a jelentőségét, amikor véget ér az elnöksége.

A szerző azt írja, hogy Macron már 2017-ben, az Élysée-palotába költözéskor kijelentette felesége kabinetfőnökének:

Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este azt mondja nekem, hogy boldogtalan, akkor nem fogom kibírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.”

A könyv szerint Macron annyira függ a feleségétől, hogy ha nem látja őt maga körül, pánikba esik.

„Brigitte, Brigitte…” – idézett egy korábbi tanácsadót a szerző. „Aztán meglátja őt, és megnyugszik.”

A szerző szerint Brigitte Macron politikai kérdésekben is komoly befolyással bír. Állítólag ő akadályozta meg például egy népszavazás bejelentését 2025-ben, mert attól tartott, hogy az Macron elleni bizalmatlansági szavazássá válna.

A könyv részletesen foglalkozik Macron 2024-es előrehozott választási kudarcával is. A szerző szerint az elnök teljesen összeomlott, és Brigitte karjaiban keresett vigaszt az Élysée-palota teraszán.

A legnagyobb botrányt azonban egy állítólagos féltékenységi jelenet okozhatja. Tardif szerint a 2025 májusában Vietnámban készült, sokat emlegetett „pofonos jelenet” mögött az állhatott, hogy Brigitte Macron egy üzenetet talált férje telefonján Golshifteh Farahani francia-iráni színésznőtől.