Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Súlyos! Fotón a titkos másik nő, aki miatt felpofozta Macront a felesége

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Egy frissen megjelent könyvben újabb részletek kerültek napvilágra a francia elnöki párról. A Macron házaspár kapcsolatáról szóló kötet többek között azt is bemutatja, mi állhatott a tavalyi vietnámi incidens és a nagy port kavart jelenet hátterében.
Egy frissen megjelent könyv új részleteket tár fel Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron kapcsolatáról, és azt is megpróbálja megmagyarázni, mi történhetett a tavalyi, nagy visszhangot kiváltó vietnámi incidens során. A Macron házaspárról szóló kötet szerint a francia elnök és az iráni–francia színésznő, Golshifteh Farahani közötti kapcsolat is szerepet játszhatott a botrányos jelenetben – írja a hirado.hu. 

France's President Emmanuel Macron (L) and his wife Brigitte Macron react upon the arrival of Papua New Guinea's Prime Minister at the Elysee Presidential Palace in Paris on May 20, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Florian Tardif, a Paris Match újságírója Egy (majdnem) tökéletes pár című könyvében a francia elnök magánéletének kevésbé ismert oldalát mutatja be. A szerző szerint Macron erősen kötődik feleségéhez, Brigitte Macronhoz, aki a háttérben jelentős befolyással lehet az államfő döntéseire is. 

A könyv szerint Farahani üzenetei miatt robbanhatott ki a jelenet 

A kötet egyik legnagyobb visszhangot kiváltó állítása a tavalyi vietnámi látogatáshoz kapcsolódik. 

A könyv szerint amikor az elnöki gép ajtaja megnyílt Hanoiban, Brigitte Macron éppen olyan üzeneteket látott férje telefonján, amelyeket Golshifteh Farahani küldött. 

A szerző úgy írja le a jelenetet, hogy Brigitte Macron pofonja után Emmanuel Macron megpróbálta mosollyal leplezni a történteket, de a kamerák mindent rögzítettek. Florian Tardif ugyanakkor azt állítja: a francia elnök és a színésznő között inkább plátói kapcsolat lehetett. 

Macron és Brigitte kapcsolata rendkívül szoros lehet 

A könyv szerint Emmanuel Macron szinte teljesen érzelmi támaszként tekint a feleségére. Tardif több olyan forrást is idéz, akik szerint Brigitte Macron komoly pszichológiai és politikai hatással van a francia elnökre. 

A szerző állítása szerint Macron egyik közeli munkatársának arról beszélt, hogy ha Brigitte boldogtalan, az az ő munkájára és politikai teljesítményére is közvetlenül hatással van. Egy korábbi tanácsadó pedig úgy fogalmazott: Brigitte Macron az egyetlen ember, aki képes rávenni az elnököt arra, hogy megváltoztassa döntéseit. 

A könyv több konkrét példát is említ arra, hogy Brigitte Macron beleszólhatott fontos politikai ügyekbe. Florian Tardif szerint a sárgamellényes tüntetések idején több tervezett népszavazást is azért vontak vissza, mert az elnök felesége túl kockázatosnak tartotta azokat. 

A szerző egy németországi hivatalos útról is beszámol, ahol állítása szerint a francia miniszterek szinte sorban álltak, hogy beszélhessenek Brigitte Macronnal, mert úgy vélték: rajta keresztül könnyebben eljuthatnak az elnökhöz. 

