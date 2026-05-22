Súlyos! Fotón a titkos másik nő, aki miatt felpofozta Macront a felesége

Egy frissen megjelent könyv új részleteket tár fel Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron kapcsolatáról, és azt is megpróbálja megmagyarázni, mi történhetett a tavalyi, nagy visszhangot kiváltó vietnámi incidens során. A Macron házaspárról szóló kötet szerint a francia elnök és az iráni–francia színésznő, Golshifteh Farahani közötti kapcsolat is szerepet játszhatott a botrányos jelenetben – írja a hirado.hu.

Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron

Florian Tardif, a Paris Match újságírója Egy (majdnem) tökéletes pár című könyvében a francia elnök magánéletének kevésbé ismert oldalát mutatja be. A szerző szerint Macron erősen kötődik feleségéhez, Brigitte Macronhoz, aki a háttérben jelentős befolyással lehet az államfő döntéseire is.

A könyv szerint Farahani üzenetei miatt robbanhatott ki a jelenet

A kötet egyik legnagyobb visszhangot kiváltó állítása a tavalyi vietnámi látogatáshoz kapcsolódik.

A könyv szerint amikor az elnöki gép ajtaja megnyílt Hanoiban, Brigitte Macron éppen olyan üzeneteket látott férje telefonján, amelyeket Golshifteh Farahani küldött.

🇫🇷 A Book by journalist Florian Tardif claims that French President Emmanuel Macron’s wife slapped him during a visit to Vietnam for discovering text messages on his phone with actress Golshifteh Farahani.



A szerző úgy írja le a jelenetet, hogy Brigitte Macron pofonja után Emmanuel Macron megpróbálta mosollyal leplezni a történteket, de a kamerák mindent rögzítettek. Florian Tardif ugyanakkor azt állítja: a francia elnök és a színésznő között inkább plátói kapcsolat lehetett.

Macron és Brigitte kapcsolata rendkívül szoros lehet

A könyv szerint Emmanuel Macron szinte teljesen érzelmi támaszként tekint a feleségére. Tardif több olyan forrást is idéz, akik szerint Brigitte Macron komoly pszichológiai és politikai hatással van a francia elnökre.

A szerző állítása szerint Macron egyik közeli munkatársának arról beszélt, hogy ha Brigitte boldogtalan, az az ő munkájára és politikai teljesítményére is közvetlenül hatással van. Egy korábbi tanácsadó pedig úgy fogalmazott: Brigitte Macron az egyetlen ember, aki képes rávenni az elnököt arra, hogy megváltoztassa döntéseit.

A könyv több konkrét példát is említ arra, hogy Brigitte Macron beleszólhatott fontos politikai ügyekbe. Florian Tardif szerint a sárgamellényes tüntetések idején több tervezett népszavazást is azért vontak vissza, mert az elnök felesége túl kockázatosnak tartotta azokat.

A szerző egy németországi hivatalos útról is beszámol, ahol állítása szerint a francia miniszterek szinte sorban álltak, hogy beszélhessenek Brigitte Macronnal, mert úgy vélték: rajta keresztül könnyebben eljuthatnak az elnökhöz.