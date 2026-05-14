Macron titkáról lehull a lepel: kiderült, miért pofozta fel a felesége

Egy némrég megjelent könyv egészen más magyarázatot adott a háttérben zajló feszültségre. A szerző szerint Macron telefonján olyan üzeneteket talált Brigitte, amelyek az iráni származású Golshifteh Farahani színésznőhöz köthetők – írja New York Post.

Emmanuel Macron ismét kínos helyzetbe került

Magyarázat érkezett Macronék botrányára

A könyv szerint a francia elnök bókoló, flörtölős hangvételű üzeneteket váltott a nála fiatalabb színésznővel. Az írás azt állítja, Brigitte Macron számára nem is az üzenetek konkrét tartalma volt a legfájdalmasabb, hanem az, amit sejteni engedtek. A szerző szerint a first lady attól tartott, hogy lassan háttérbe szorul férje életében.

A pletykák már tavaly is körbejárták a francia bulvársajtót, de eddig senki sem tudta pontosan, mi robbanthatta ki a nyilvános jelenetet.

Golshifteh Farahani ugyanakkor tagadta, hogy romantikus kapcsolat lett volna közte és a francia elnök között.

A színésznő szerint sokan egyszerűen szeretnek kitalált szerelmi történeteket gyártani híres emberekről. Brigitte Macron környezete szintén cáfolta a könyv állításait, és azt hangsúlyozták, hogy az asszony nem nézi át férje telefonját.

Az Elysee-palota továbbra is kitart amellett, hogy a repülőgépnél látott jelenet pusztán egy játékos házastársi pillanat volt.

A könyv megjelenése után azonban újra fellángoltak a találgatások a Macron-házaspár kapcsolatáról. Franciaországban sokan most már úgy érzik, végre választ kaphattak arra, miért vált olyan feszülté a legendás vietnámi incidens.

A kínos jelenet

Az Origo korábban is részletesen foglalkozott a vietnámi incidenssel, amikor kamerák rögzítették, hogy Brigitte Macron meglöki vagy megüti Emmanuel Macront közvetlenül a repülőgépből való kiszállás előtt. A francia elnöki hivatal akkor „házastársi civódásnak” nevezte a jelenetet, de a botrány hónapokig témát adott a sajtónak.

Trump egy házassági jótanáccsal látta el Macront

Donald Trump sem hagyta szó nélkül Emmanuel Macron kínos vietnámi jelenetét. Az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón még házassági tanácsot is adott Macronnak, amikor viccesen azt mondta: „csak arra figyelj, hogy az ajtó zárva maradjon”.