A macska odabújik, aztán faképnél hagyja? Ez az igazi oka

A szakértők szerint a macska viselkedése sokkal összetettebb annál, mint hogy egyszerűen „akarja” vagy „nem akarja” a simogatást. A cicák testbeszéddel kommunikálnak, és apró jelekkel mutatják meg, mikor érzik jól magukat, illetve mikor szeretnének inkább távolságot tartani – írja a PetBook.

A macska viselkedése sokszor félreérthető — a cicák finom jelekkel mutatják meg, mikor vágynak valódi közelségre

A macska viselkedése: ezért nem mindig jelent simogatási felhívást a szemkontaktus

Sokan úgy gondolják, hogy ha egy macska nézi őket, akkor simogatásra vágyik. A cicáknál azonban a hosszan tartó szemkontaktus inkább kontrolláló vagy fenyegető jelzés lehet. Ha ilyenkor valaki hirtelen felé nyúl, a macska könnyen úgy érezheti, hogy megsértették a határait.

Az a cica, amely valóban nyitott az érintésre, általában lazább testtartást vesz fel, hunyorít, oldalra fordítja a fejét, vagy maga kínálja oda a testének egy részét.

A macskákat megijesztheti a közeledés

A szakértők szerint sok ember túl gyorsan vagy túl fölényesen közelít a macskához. Az, amikor valaki felülről hajol rájuk vagy rögtön a fejükhöz nyúl, sok cicának ijesztő lehet.

A macska viselkedése ilyenkor egyszerű: inkább elsétál a helyzetből. A nyugodt, oldalról történő közeledés és a kéz lassú felkínálása sokkal biztonságosabbnak érződik számukra.

Nem simogatást kér, hanem azt, hogy kövesse

Sok gazdi félreérti azt is, amikor a macska felemelt farokkal odamegy hozzá, majd elszalad. Ez gyakran nem simogatásra való felhívás, hanem egyértelmű jelzés arra, hogy a cica azt szeretné, kövesse őt valahová.

Sok macska egyszerűen az etetőtáljához, a játékához vagy a kedvenc pihenőhelyére vezeti a gazdáját. Ez a fajta macska viselkedése rendkívül gyakori a házi cicáknál.

A fájdalom is állhat a háttérben

Ha a cica mindig ugyanannál az érintésnél sétál el vagy hirtelen felugrik, akár egészségügyi probléma is meghúzódhat a háttérben. Az ízületi fájdalom, sérülések vagy akár fogászati problémák is okozhatják, hogy a macska kellemetlennek érzi az érintést.

A szakértők szerint az ismétlődő reakciókat érdemes komolyan venni, mert a cicák ösztönösen próbálják elrejteni a fájdalmukat.