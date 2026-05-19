A macska odabújik, aztán faképnél hagyja? Ez az igazi oka

A szakértők szerint a macska viselkedése sokkal összetettebb annál, mint hogy egyszerűen „akarja” vagy „nem akarja” a simogatást. A cicák testbeszéddel kommunikálnak, és apró jelekkel mutatják meg, mikor érzik jól magukat, illetve mikor szeretnének inkább távolságot tartani – írja a PetBook.
A macska viselkedése: ezért nem mindig jelent simogatási felhívást a szemkontaktus
Sokan úgy gondolják, hogy ha egy macska nézi őket, akkor simogatásra vágyik. A cicáknál azonban a hosszan tartó szemkontaktus inkább kontrolláló vagy fenyegető jelzés lehet. Ha ilyenkor valaki hirtelen felé nyúl, a macska könnyen úgy érezheti, hogy megsértették a határait.
Az a cica, amely valóban nyitott az érintésre, általában lazább testtartást vesz fel, hunyorít, oldalra fordítja a fejét, vagy maga kínálja oda a testének egy részét.
A macskákat megijesztheti a közeledés
A szakértők szerint sok ember túl gyorsan vagy túl fölényesen közelít a macskához. Az, amikor valaki felülről hajol rájuk vagy rögtön a fejükhöz nyúl, sok cicának ijesztő lehet.
A macska viselkedése ilyenkor egyszerű: inkább elsétál a helyzetből. A nyugodt, oldalról történő közeledés és a kéz lassú felkínálása sokkal biztonságosabbnak érződik számukra.
Nem simogatást kér, hanem azt, hogy kövesse
Sok gazdi félreérti azt is, amikor a macska felemelt farokkal odamegy hozzá, majd elszalad. Ez gyakran nem simogatásra való felhívás, hanem egyértelmű jelzés arra, hogy a cica azt szeretné, kövesse őt valahová.
Sok macska egyszerűen az etetőtáljához, a játékához vagy a kedvenc pihenőhelyére vezeti a gazdáját. Ez a fajta macska viselkedése rendkívül gyakori a házi cicáknál.
A fájdalom is állhat a háttérben
Ha a cica mindig ugyanannál az érintésnél sétál el vagy hirtelen felugrik, akár egészségügyi probléma is meghúzódhat a háttérben. Az ízületi fájdalom, sérülések vagy akár fogászati problémák is okozhatják, hogy a macska kellemetlennek érzi az érintést.
A szakértők szerint az ismétlődő reakciókat érdemes komolyan venni, mert a cicák ösztönösen próbálják elrejteni a fájdalmukat.
Az illatok is sokat számítanak
A macskák szaglása rendkívül érzékeny. Egy erős parfüm, kézkrém vagy más illat könnyen zavarhatja őket. Ilyenkor a macska viselkedése hirtelen megváltozhat: elfordulhat, fintoroghat vagy egyszerűen elsétálhat.
A szakértők szerint ez nem a gazdi elutasítása, csupán a cica természetes reakciója egy számára túl intenzív szagra.
