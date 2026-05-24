Kiderült az igazság a macskákról: ezt minden gazdinak tudnia kell

Sok gazdi meglepődik, amikor a gondosan kiválasztott fekhely érintetlen marad, miközben a macska egy egyszerű kartondobozba költözik. A macskák viselkedése mögött azonban jól magyarázható, ösztönös okok állnak.
A macskák viselkedése sokszor teljesen meglepi a gazdákat: hiába kerül a lakásba egy kényelmes fekhely vagy kuckó, a cicák gyakran inkább egy üres kartondobozt választanak. A jelenség annyira elterjedt, hogy már külön magyarázatok is születtek arra, miért szeretik a macskák a kartondobozokat ennyire. A háttérben több, egymást erősítő viselkedési tényező áll – írja a PetBook.

A macskák viselkedése sokszor teljesen meglepi a gazdákat – Fotó: Pexels

Mit árul el a macskák viselkedése a kartondobozokról?

A kutatások szerint a kartondobozok elsősorban biztonságérzetet adnak a macskáknak. A négy fal által körbezárt térben az állat védettebbnek érzi magát, mintha „páncélt” kapna a külvilággal szemben. Ez különösen fontos lehet az új környezetbe kerülő vagy bizonytalan cicák esetében, akik így egyfajta megfigyelőpontból ismerhetik meg az új otthonukat, miközben nem érzik magukat kiszolgáltatottnak. 

Szakértők szerint a szűk térrel való szoros testi kontaktus akár endorfinok felszabadulását is kiválthatja. 

Ez magyarázhatja, miért képesek a macskák még a túl kicsi dobozokba is bepréselni magukat: a fizikai közelség önmagában kellemes érzést okozhat számukra.

Miért vonzódnak a macskák a négyzetekhez és körökhöz?

A dobozok iránti vonzalom nem áll meg a valós tárgyaknál. Sok macska érdeklődést mutat a padlóra ragasztott négyzetek, szőnyegek vagy akár optikai illúziók iránt is. A kutatások szerint még a nem valódi, illúzióként megjelenő formák is képesek odavonzani őket, ami arra utal, hogy a határolt, elkülönülő területek önmagukban is figyelemfelkeltők számukra. A közösségi médiában terjedő #Catsquare és #Catcircles trendek pedig tovább erősítik ezt a jelenséget, mivel a gazdák gyakran tudatosan is létrehoznak ilyen formákat otthon. Így a macskák viselkedése részben a környezetük által is befolyásolttá válhat.

Vajon tényleg annyira közömbösek a cicák, mint hisszük?

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a macskák teljesen közömbösek a gazdájuk iránt. Pedig a valóság az, hogy a macska hiányolja gazdáját, csak egészen más módon mutatja ki, mint egy kutya.

 

Miért harap a macska simogatás közben? Öt gyakori ok, amit sokan nem tudnak

Sok gazdi számára meglepő, amikor a doromboló kedvence egyik pillanatról a másikra megharapja a kezét simogatás közben. A macska viselkedése azonban nem véletlen, és több jól felismerhető oka is lehet ennek a reakciónak.

 

 

