Kiderült az igazság a macskákról: ezt minden gazdinak tudnia kell

A macskák viselkedése sokszor teljesen meglepi a gazdákat: hiába kerül a lakásba egy kényelmes fekhely vagy kuckó, a cicák gyakran inkább egy üres kartondobozt választanak. A jelenség annyira elterjedt, hogy már külön magyarázatok is születtek arra, miért szeretik a macskák a kartondobozokat ennyire. A háttérben több, egymást erősítő viselkedési tényező áll – írja a PetBook.
Mit árul el a macskák viselkedése a kartondobozokról?
A kutatások szerint a kartondobozok elsősorban biztonságérzetet adnak a macskáknak. A négy fal által körbezárt térben az állat védettebbnek érzi magát, mintha „páncélt” kapna a külvilággal szemben. Ez különösen fontos lehet az új környezetbe kerülő vagy bizonytalan cicák esetében, akik így egyfajta megfigyelőpontból ismerhetik meg az új otthonukat, miközben nem érzik magukat kiszolgáltatottnak.
Szakértők szerint a szűk térrel való szoros testi kontaktus akár endorfinok felszabadulását is kiválthatja.
Ez magyarázhatja, miért képesek a macskák még a túl kicsi dobozokba is bepréselni magukat: a fizikai közelség önmagában kellemes érzést okozhat számukra.
Miért vonzódnak a macskák a négyzetekhez és körökhöz?
A dobozok iránti vonzalom nem áll meg a valós tárgyaknál. Sok macska érdeklődést mutat a padlóra ragasztott négyzetek, szőnyegek vagy akár optikai illúziók iránt is. A kutatások szerint még a nem valódi, illúzióként megjelenő formák is képesek odavonzani őket, ami arra utal, hogy a határolt, elkülönülő területek önmagukban is figyelemfelkeltők számukra. A közösségi médiában terjedő #Catsquare és #Catcircles trendek pedig tovább erősítik ezt a jelenséget, mivel a gazdák gyakran tudatosan is létrehoznak ilyen formákat otthon. Így a macskák viselkedése részben a környezetük által is befolyásolttá válhat.
