Nem a macskamenta a befutó: ezt a növényt imádják a cicák

A macskák viselkedése sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, különösen akkor, amikor különböző növényekkel találkoznak. Egy friss kutatás szerint azonban létezik egy kevéssé ismert növény, amely még a macskamentánál is erősebb reakciót vált ki. Az eredmények szerint a cicák nemcsak reagálnak rá, hanem gyakran egyértelműen ezt választják a macskamenta helyett – írja a Daily Mail.

Milyen növények hatására változik meg a macskák viselkedése?

Japán kutatók – az Iwate és a Nagoya Egyetem munkatársai – azt vizsgálták, hogyan reagálnak a macskák a macskamentára és az ezüstszőlőre. A kísérletek során kiderült, hogy a macskák viselkedése látványosan megváltozik, amikor választaniuk kell a két növény között: a legtöbb állat az ezüstszőlőt részesítette előnyben, még akkor is, ha a macskamenta is elérhető volt. A megfigyelések szerint a cicák dörgölőztek, hemperegtek és játékos viselkedést mutattak, de következetesen az ezüstszőlő felé fordultak.

Miért reagálnak a macskák a macskamentára és az ezüstszőlőre?

A jelenség kulcsa az illatanyagokban rejlik. A macskamenta nepetalaktont, míg az ezüstszőlő nepetalaktol nevű vegyületet tartalmaz. Ezek az anyagok az orrban található speciális receptorokon keresztül aktiválják az agy jutalmazó rendszerét, endorfinokat felszabadítva. Ez kellemes, eufóriaszerű állapotot idéz elő, amely viselkedésváltozást okoz – bár nem klasszikus „bódultságról” van szó.

Mit mutat a kutatás a macskák választásáról?

A meglepő eredmény az volt, hogy bár a friss macskamenta akár 170-szer több hatóanyagot tartalmaz, a macskák mégis az ezüstszőlőt választották. A kutatók szerint ennek oka lehet, hogy a túl erős macskamenta-illat egyszerűen túlterheli a macskák érzékeny szaglását, míg az ezüstszőlő lágyabb aromája vonzóbb számukra. A jelenség összhangban van egy több száz éves megfigyeléssel is, amely szerint a macskák gyakran a fonnyadt macskamentát kedvelik a friss helyett.