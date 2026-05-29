Videón a cicatolvaj: nem fogja elhinni, hogy ki vitte el a család kedvencét – videó

Egy család kétségbeesetten keresi eltűnt macskáját, miután egy biztonsági kamera felvette, ahogy egy csomagkézbesítő felkapja az állatot és elsétál vele. A gazdák szerint minden bizonyíték náluk van arra, hogy a cica hozzájuk tartozik.
Nagy felháborodást váltott ki egy biztonsági kamera felvétele, amelyen egy futár látható egy családi ház előtt. A videó szerint a férfi előbb megsimogatja a bejáratnál pihenő macskát, majd felveszi, és a járműve felé indul vele.

Futár rabolta el a ház elől a macskát (Illusztráció)
A kamera rögzítette a macska eltűnését

Az eset a kaliforniai Bakersfield városában történt. A család Junie nevű macskája a ház előtt feküdt, amikor megérkezett a csomagkézbesítő. A felvételen az látható, hogy a férfi kapcsolatba lép az állattal, majd egyszerűen magával viszi.

A gazdák szerint Junie 2022 óta a család tagja, és minden szükséges dokumentummal rendelkeznek annak igazolására, hogy a macska az övék. A tulajdonos elmondta, teljesen megdöbbentette a történet, és leginkább azt szeretné, hogy kedvencük épségben hazakerüljön.

Vizsgálat indult a macskalopás miatt

A helyi hatóságok megerősítették, hogy nyomozás indult az ügyben. Letartóztatás egyelőre nem történt. A család szerint a legfontosabb számukra az, hogy újra viszontláthassák Junie-t, ezért elsősorban a macska mielőbbi hazatérésében bíznak – írta meg a Daily Mail.

