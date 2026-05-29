Madonna elárulta, kivel volt a legjobb a szex egész életében

A 67 éves világsztár jelenleg az új albumát promózza, és a szokásos sajtókörút helyett egy egészen szokatlan videós interjúban beszélgetett többek között Raul Lopez divattervezővel. A beszélgetés során elhangzott az a bizonyos pikáns kérdés is: ki volt Madonna legjobb szeretője? – írta meg a Bild.

Madonna bevallotta, hogy a legjobb szexuális élménye a korábbi amerikai elnök fiával, John F. Kennedy Jr.-ral volt

Fotó: NurPhoto via AFP

Madonna: „Csak halott embereket fogok mondani”

Madonna először nevetve próbálta elütni a témát.

Csak halott embereket fogok mondani

– mondta, majd végül kimondta a nevet, amire senki sem számított: John F. Kennedy Jr.

Az egykori amerikai elnök fia és Madonna között az 1980-as években rövid kapcsolat volt.

Tragikus véget ért Kennedy Jr. élete

John F. Kennedy Jr. 1999-ben, mindössze 38 évesen halt meg repülőgép-szerencsétlenségben. A tragédiában felesége, Carolyn Bessette Kennedy és annak testvére is életét vesztette.

Egy tavaly megjelent könyv szerint Kennedy közeli barátai úgy emlékeztek vissza a Madonnával való románcra, mint egy rövid, de intenzív kalandra. A beszámolók szerint Madonna kezdeményezte a kapcsolatot, miközben Kennedy Jr. akkoriban Christina Haag színésznővel járt, az énekesnő pedig Sean Penn felesége volt.

Az egyik barát szerint a kapcsolat főként a kölcsönös vonzalomról szólt, és egyikük sem akart komoly jövőt.

Két házasság, világhír és botrányok

Madonna később Sean Penn mellett Guy Ritchie brit rendező felesége is volt, miközben magánélete évtizedeken át folyamatosan az érdeklődés középpontjában állt. Mostani vallomása azonban még a popdíva legnagyobb rajongóit is meglepte.

Az interneten máris rengetegen találgatják, vajon mit szólna mindehhez az amerikai elnöki család.

