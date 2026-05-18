Megdöbbentő fordulat: Magyarország lehagyta Németországot egy fontos rangsorban

A magyar oktatás az UNICEF új jelentése alapján megelőzte a német eredményeket egy nemzetközi rangsorban. A felmérés szerint a hátrányos helyzetű gyerekek esélyei, egészsége és mentális jólléte továbbra is komoly problémákat jeleznek. Erről beszámolt a Bild német lap is.

Súlyos képet festett a német oktatás és gyermekszegénység helyzetéről az UNICEF legfrissebb jelentése. A tanulmány szerint Németország több mutatóban is gyengén teljesített, miközben Magyarország megelőzte a világ egyik legerősebb gazdaságát az oktatási rangsorban.

Az UNICEF által vizsgált adatok szerint Németország csak a 34. helyen áll a 41 összehasonlítható oktatási adattal rendelkező ország között. Magyarország a 10., Románia pedig a 9. helyet szerezte meg. A lista élén Írország, Szlovénia és Dél-Korea végzett.

A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása szerint a német 15 évesek 40 százaléka nem éri el az olvasás és matematika minimális jártassági szintjét.

Óriási különbségek a gyerekek iskolai esélyei között

Az UNICEF szerint különösen aggasztó a társadalmi szakadék mérete. A hátrányos helyzetű családokból származó német fiataloknak csak 46 százaléka rendelkezik alapvető olvasási és matematikai készségekkel, míg a privilegizált családokban élőknél ez az arány 90 százalék.

A jelentés szerint a gyermekszegénység évek óta magas, 15 százalékos szinten stagnál Németországban.

A jövedelmi különbségek is tovább nőttek: ma a leggazdagabb ötöd ötször annyi jövedelemmel rendelkezik, mint a legszegényebb.

A családi háttér az oktatási eredményeken is meglátszik

A kutatás szerint az anyagi helyzet nemcsak az oktatási eredményekre, hanem az egészségre és a mentális jóllétre is erősen hat. A leggazdagabb családok gyermekeinek 79 százaléka nagyon jó egészségi állapotban van, a legszegényebbeknél viszont ez csak 58 százalék.

A mentális jóllétben is jelentős különbségek látszanak: a szegényebb családokból származó fiatalok közül jóval kevesebben elégedettek az életükkel, mint a tehetősebb környezetben élők.

Nemzetközi siker: ismét a világ élvonalába kerültek a magyarok

