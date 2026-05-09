Zelenszkij gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához

Az ukrán elnök az elsők között üzent az új magyar miniszterelnöknek. Volodimir Zelenszkij gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország vezetőjeként.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.
Az új magyar miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülése után, szombaton a Kossuth Lajos téren tartott ünnepséget.
Jó kapcsolatot akar Magyar Péterrel Zelenszkij
„Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük” – hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.
