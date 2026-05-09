Zelenszkij gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán gratulált Magyar Péternek

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Az új magyar miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülése után, szombaton a Kossuth Lajos téren tartott ünnepséget.

Jó kapcsolatot akar Magyar Péterrel Zelenszkij

„Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük” – hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.